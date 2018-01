Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--EU-Umweltkommissar Karmenu Vella hat Deutschland wegen der Luftverschmutzung in dutzenden Städten durch Dieselabgase eine letzte Frist eingeräumt. Noch bis Montag könne die Bundesregierung neue Maßnahmen beschließen und nach Brüssel melden, erklärte Vella nach einem Treffen mit Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) und den zuständigen Ministern weiterer EU-Länder mit dem gleichen Problem.

"Ich dränge alle Mitgliedstaaten (der EU), das Problem mit der Dringlichkeit anzupacken, der es bedarf" betonte der Malteser in Brüssel. Die ihm präsentierten Gegenmaßnahmen sind aus seiner Sicht "nicht ausreichend, um das große Bild zu ändern". In Deutschland und acht weiteren EU-Staaten sind die Feinstaubwerte in der Luft seit Jahren zu hoch, was laut Vella EU-weit zu hunderttausenden Todesfällen pro Jahr führe.

Der Kommissar hatte vor dem Gespräch in einem Brief unverhohlen damit gedroht, Berlin vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen und damit im bereits laufenden Vertragsverletzungsverfahren härtere Bandagen anzulegen. Die EU-Richter könnten Dieselautos mit Fahrverboten belegen, um die Luft in den Städten sauberer zu machen.

Hendricks hatte am Morgen in einem Interview eingeräumt, dass die hierzulande getroffenen Beschlüsse nicht genügen dürften, um Brüssel milde zu stimmen. Sie drang deshalb darauf, dass die bestehende Dieselflotte hierzulande aufwendiger nachgerüstet werden müsse. Wenn Nachrüstungen technisch möglich seien, dann sei klar, "dass die Hersteller das machen müssen und natürlich auch die Kosten dafür zu tragen haben", sagte die SPD-Politikerin im SWR. Die Autoindustrie und die Union lehnen das bisher ab. Die Nachrüstungen sind auch Thema bei den laufenden Koalitionsverhandlungen in Berlin. Sie kosteten die Autokonzerne Milliarden, die sie nicht bezahlen wollen.

