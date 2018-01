Swatch: Schwung mitnehmen

Die vergangenen Jahre waren für Swatch (WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151) nicht einfach. Eine zwischenzeitliche Wachstumsschwäche in China, neue Konkurrenz durch Smartwatches und der starke Schweizer Franken hatten dem weltweit größten Uhrenhersteller zugesetzt. Bei der Vorlage der 2017er-Geschäftsergebnisse war davon nichts mehr zu spüren.

Quelle: de.4.traders.com

Am Dienstag gehörte die Swatch-Aktie zu den großen Gewinnern am schweizerischen Aktienmarkt. 2017 lagen die Umsatzerlöse bei 7,96 Mrd. CHF. Ein Anstieg um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Währungsbereinigt lag das Plus mit 5,8 Prozent sogar etwas höher. Swatch profitierte von einer Erholung der gesamten Schweizer Uhrenindustrie und einer besonders starken zweiten Jahreshälfte. Im Dezember wurde sogar der zweitbeste Monatsumsatz in der Geschichte der Swatch Group realisiert.

