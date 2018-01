Linz - Vor nun knapp zwei Wochen hat die Bank of Canada (BoC) ihren Leitzins um 0,25 Prozent auf 1,25 Prozent erhöht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Begründet worden sei dieser Schritt durch die gute wirtschaftliche Entwicklung des Landes.

