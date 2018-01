DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.04 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.840,80 -0,45% +6,16% Euro-Stoxx-50 3.616,07 -0,74% +3,20% Stoxx-50 3.231,86 -0,67% +1,70% DAX 13.234,71 -0,67% +2,45% FTSE 7.621,30 -0,65% -0,21% CAC 5.495,50 -0,47% +3,44% Nikkei-225 23.291,97 -1,43% +2,32% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,93 -5

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,08 65,56 -0,7% -0,48 +7,7% Brent/ICE 69,12 69,46 -0,5% -0,34 +3,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.345,57 1.340,31 +0,4% +5,26 +3,3% Silber (Spot) 17,27 17,17 +0,6% +0,11 +2,0% Platin (Spot) 1.003,75 1.007,50 -0,4% -3,75 +8,0% Kupfer-Future 3,15 3,18 -1,0% -0,03 -4,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den Einbußen zum Wochenauftakt sieht es am Dienstag an der Wall Street nach einer Fortsetzung der Abwärtstendenz aus. Bremsend wirkt der jüngste Anstieg bei den Anleihezinsen, weil er Festverzinsliche in Relation zu Aktien attraktiver macht. Etwas Unterstützung könnte der Aktienmarkt zwar vom nachgebenden Dollar erhalten, gleichzeitig dürfte sich aber Kaufzurückhaltung breit machen im Vorfeld der Rede von US-Präsident zur Lage der Nation in der Nacht zum Mittwoch europäischer Zeit. Außerdem steht am Mittwoch die US-Notenbank mit ihren neuesten geldpolitischen Beschlüssen auf dem Terminkalender. Eine Zinsveränderung wird nicht erwartet, nicht auszuschließen ist aber, dass die Notenbanker Hinweise auf das weitere Zinserhöhungstempo geben. Bislang sind für 2018 drei Zinserhöhungen avisiert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q

14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q

22:20 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/Electronic Arts Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Deutsche Lufthansa AG und Verdi, Fortsetzung der

Tarifverhandlungen für die Beschäftigten am Boden und

anderer Sparten (bis 31.1.)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Washtec AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- DE 14:00 Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+1,6% gg Vj -US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex November 20 Städte PROGNOSE: +6,3% gg Vj zuvor: +6,4% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Januar PROGNOSE: 123,0 zuvor: 122,1

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Händler sprechen von einer Fortsetzung der Konsolidierung bei sehr niedrigen Umsätzen. "Das spricht dagegen, dass der Rücksetzer nachhaltig ist", sagt ein Händler. Etwas gedrückt wird die Stimmung von schwachen Vorlagen der US-Börsen. Am Rentenmarkt erholen sich die Kuse leicht von den kräftigen Vortageseinbußen. Bremsend für Aktie wirkt der Euro. Er zieht an und liegt mit 1,2434 Dollar fast einen Cent über dem Tagestief. Die Wirtschaft in der Eurozone hat im vierten Quartal 2017 ihre kräftige Dynamik beibehalten und ist wie erwartet um 0,6 Prozent gewachsen. "Die europäische Wirtschaft befindet sich weiterhin auf einem robusten Expansionspfad", so Patrick Boldt vom Helaba-Research. Unter Druck stehen Rohstoffwerte. Händler sprechen von einer Gegenbewegung, nachdem die Branche zuletzt besonders gut abgeschnitten hatte. Der Branchen-Index im Stoxx fällt um 1,2 Prozent, gefolgt von den Banken, deren Branchen-Index um 1 Prozent nachgibt. SAP reagieren in eher engem Rahmen volatil auf die Zahlen für das vierte Quartal. Nach Einschätzung der DZ Bank sind die Quartalszahlen insgesamt unter den Erwartungen ausgefallen, besser sei allerdings der Ausblick auf das laufende Jahr. SAP liegen 0,6 Prozent im Minus. Während Philips auf der Umsatzseite im vierten Quartal überzeugen konnte, verfehlte das EBITDA die Markterwartung knapp. Philips geben um 2,5 Prozent nach.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mo, 8:22 Fr, 17.10 % YTD EUR/USD 1,2432 +0,41% EUR/USD 1,2424 +3,5% EUR/JPY 135,03 +0,07% EUR/JPY 135,00 -0,2% EUR/CHF 1,1594 -0,13% EUR/CHF 1,1624 -1,0% EUR/GBP 0,8800 +0,03% EUR/GBP 1,1414 -1,0% USD/JPY 108,62 -0,34% USD/JPY 108,65 -3,6% GBP/USD 1,4126 +0,39% GBP/USD 1,4182 +4,5% Bitcoin Bitcoin BTC/USD 10.925,00 -0,91% BTC/USD 11.204,00 -23,94

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Schwächer - Die Märkte der Region folgten den US-Börsen nach unten. Bewertungen und Umsätze an den weltweiten Aktienmärkten seien in jüngster Zeit merklich gestiegen, warnte Robert Gillam, CEO des Vermögensverwalters McKinley Capital. Daher sei eine Korrektur durchaus möglich. Auch die Analysten von Capital Economics glauben nicht, dass die Aktienmärkte das Tempo, mit dem sie in das Jahr 2018 gestartet sind, durchhalten können. Sie begründen das mit der Erwartung, dass sich das chinesische Wirtschaftswachstum verlangsamen werde. Kräftig gestiegene Einzelhandelsumsätze vermochten die Stimmung in Tokio nicht aufzuhellen. Aktien asiatischer Apple-Zulieferer standen unter Druck, nachdem die Apple-Aktie am Montag 2,1 Prozent verloren hatte. Ursächlich für den Kursverlust war ein Bericht, wonach Apple wegen zu geringer Nachfrage die Produktion des iPhone X im ersten Kalenderquartal halbiert. In Tokio ging es für Murata um 1,9 Prozent nach unten, TDK verbilligten sich um 2,2 Prozent. In Taiwan verloren Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,1 Prozent und Hon Hai 1,2 Prozent. In Seoul drückten die Zweifel an der iPhone-Nachfrage Samsung um und Hynix um je fast 3 Prozent. In Hongkong lasteten Gewinnmitnahmen im Bankensektor auf dem Markt. China Construction Bank verloren 2,1 Prozent und ICBC 2,7 Prozent.

CREDIT

Bislang haben die steigenden Renditen an den Anleihemärkten keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Risikoprämien an den Kreditmärkten gehabt. Der Grund für die verhaltene Reaktion an den Kreditmärkten dürfte vor allem auf die hohe Nachfrage nach Unternehmensanleihen zurückzuführen sein. Diese stößt zudem auf ein zuletzt eher enttäuschendes Angebot. Die hohe Nachfrage ist dabei vor allem auf die Kauftätigkeiten der EZB zurückzuführen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

SAP will nach Trendwende zum Margenaufstieg ansetzen

SAP will ab 2018 zum Margenaufstieg ansetzen, der durch die am Morgen bekanntgegebene Übernahme des US-Cloudsoftwareanbieters Callidus Software Inc noch etwas steiler werden könnte.

CFO Mucic: SAP wird Dividende erhöhen

Die Aktionäre von SAP können mit einer Dividendenerhöhung für das Geschäftsjahr 2017 rechnen. Für 2016 hatte der Softwarekonzern mit 1,25 Euro je Aktie eine um 0,10 Euro höhere Dividende gezahlt. Finanzvorstand Luka Mucic sagte im Interview. "Sie können mit Sicherheit davon ausgehen, dass wir nach dem positiven Geschäftsverlauf mit einem zweistelligen Zuwachs beim Ergebnis nach Steuern eine angemessene Steigerung vorsehen werden".

Siemens Gamesa startet schwächer als erwartet ins neue Jahr

Siemens Gamesa ist zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres deutlich schwächer gestartet, als die beiden Vorgängerunternehmen vor einem Jahr zusammen. Der Windanlagenbauer verbuchte für die Monate Oktober bis Dezember ein um Kaufpreisallokationen sowie Restrukturierungs- und Integrationskosten bereinigtes EBIT von 133 Millionen Euro. Das ist ein Rückgang um die Hälfte.

Bosch übertrifft 2017 Prognose und peilt höhere Marge an

Gute Geschäfte mit der Automobilbranche haben Bosch im vergangenen Jahr stärker angetrieben als erwartet. Der Umsatz wuchs um 6,7 Prozent auf 78,0 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 8,3 Prozent. Das operative EBIT kletterte den vorläufigen Eckzahlen zufolge auf rund 5,3 Milliarden von 4,3 Milliarden Euro. Entsprechend stieg die Marge auf 6,8 von 5,8 Prozent.

Comdirect profitiert von reger Kundschaft und eigenen Finanzanlagen

Comdirect hat 2017 im vierten Quartal von einer regen Kundschaft, der Übernahme von Onvista und eigenen Finanzanlagen profitiert. Der Vorsteuergewinn erreichte 22,4 Millionen nach 13,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Ein kräftiger Anstieg des Provisionsüberschusses auf 70,2 von 55,5 Millionen Euro glich dabei einen niedrigeren Zinsüberschuss mehr als aus. Die Dividende soll stabil bei 25 Cent je Aktie liegen.

Hellofresh sieht sich auf Kurs zu EBITDA-Breakeven im 4Q

Der Kochboxenversender Hellofresh hat im vierten Quartal bei einem starken Kundenwachstum die immer noch negative Marge verbessert. Das Unternehmen, das zum Rocket-Internet-Universum gehört, bestätigte das Ziel, im vierten Quartal 2018 auf bereinigter operativer Basis den Break-Even zu schaffen. Der Umsatz stieg auf 250 bis 253 Millionen Euro von 159 Millionen im Vorjahreszeitraum. Damit erreichte Hellofresh ein Wachstum von 58 bis 59 Prozent, währungsbereinigt von 67 bis 69 Prozent. Die Zahl der aktiven Kunden stieg um 69 Prozent auf 1,45 Millionen. Im Gesamtjahr kletterte der Umsatz um gut 50 Prozent auf 902 Millionen bis 905 Millionen Euro.

Ratingagentur Scope bewertet Lanxess mit BBB

January 30, 2018 07:04 ET (12:04 GMT)

Die europäische Ratingagentur Scope hat erstmals eine Bonitätsnote an den Spezialchemiekonzern Lanxess vergeben. Scope bewertet die Kreditwürdigkeit des MDAX-Unternehmens mit BBB und einem stabilen Ausblick.

Hendricks dringt auf umfassende Nachrüstungen von alten Dieseln

Unmittelbar vor ihrem Rapport in Brüssel wegen schlechter Luft in deutschen Städten verlangt Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) von den deutschen Autoherstellern teure Nachrüstungen von Dieselautos.

Bund will Toll Collect im September übergangsweise übernehmen

Vor dem Hintergrund laufender Verfahren wird der Bund im Herbst übergangsweise wie geplant sämtliche Anteile am Mautbetreiber Toll Collect auf sich vereinen. "Wie in der Vergangenheit kommuniziert, wird der Bund die Anteile an der Betreibergesellschaft zum 1. September übernehmen und die Anteile an den erfolgreichen Bieter, der im Vergabeverfahren den Zuschlag erhalten hat, veräußern", teilte das Bundesverkehrsministerium mit.

Anglo-American-Tochter De Beers mit höherer Diamanten-Nachfrage

Der Diamantenschürfer De Beers sieht eine wachsende Nachfrage. Wie die Tochter des Bergbaukonzerns Anglo American mitteilte, hat sich die Nachfrage nach Rohdiamanten im ersten Verkaufszyklus 2018 im Vergleich zum vorherigen Zyklus erhöht.

Blackstone verhandelt mit Thomson Reuters über Einstieg

Der Finanzinvestor Blackstone verhandelt mit dem Nachrichten- und Datenanbieter Thomson Reuters über einen Einstieg in deren Geschäftsbereich Financial & Risk (F&R). Die Gespräche seien in einem fortgeschrittenen Stadium, teilte Thomson Reuters mit. Laut Kreisen führt Blackstone Gespräche über die Übernahme von rund 55 Prozent an der F&R-Sparte und könnte dafür mehr als 17 Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen.

Philips steigert Profitabilität im vierten Quartal

Der Elektronikkonzern Philips hat im vierten Quartal von weiteren Einsparungen und einer soliden Nachfrage in allen Segmenten profitiert. Philips meldete auf vergleichbarer Basis ein Umsatzplus von 5 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITA legte auf 884 Millionen von 811 Millionen Euro zu, womit die Marge auf 16,7 von 15,3 Prozent stieg. Der Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft kletterte auf 476 Millionen von 465 Millionen Euro. Insgesamt verdiente der Konzern nach Steuern und Anteilen Dritter 860 Millionen Euro nach 626 im Vorjahreszeitraum.

Revlon-CEO Garcia verlässt Unternehmen im Februar

Beim Kosmetikkonzern Revlon gibt es erneut einen Führungswechsel. CEO Fabian Garcia, der vor weniger als zwei Jahren geholt wurde, um der Beauty-Ikone zu neuem Wachstum zu verhelfen, wird das Unternehmen im Februar wieder verlassen. Boardmitglied Paul Meister wird den Posten zeitweise übernehmen.

Ryanair einigt sich mit britischer Gewerkschaft auf Piloten-Vertretung

Die britische Pilotengewekschaft Balpa wird demnächst auch bei Ryanair das Cockpit-Personal vertreten. Europas größter Billigflieger hatte im Dezember den Kurs geändert und sich bereit erklärt, Gewerkschaften als Verhandlungspartner anzuerkennnen.

Sberbank verhandelt mit Emirates NBD über Denizbank-Anteile

Die russische Sberbank will die Anteile der Emirates NBD Bank PJSC an der türkischen Denizbank übernehmen.

Swatch wächst stärker als erwartet und erhöht Dividende kräftig

Der Uhrenhersteller Swatch hat im vergangenen Jahr den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert und besser abgeschnitten als erwartet. Beim Ausblick für 2018 äußerte sich Swatch optimistisch. Die Dividende will Swatch nun kräftig erhöhen. 2017 steigerte die Swatch Group den Umsatz um 5,4 Prozent auf 7,96 Milliarden Schweizer Franken. Das Nettoergebnis stieg auf 733 Millionen von 574 Millionen Franken.

UBM akzeptiert 3,9 Mrd britische Pfund schweres Informa-Angebot

Der Londoner Event-Veranstalter UBM nimmt das 3,9 Milliarden britische Pfund schwere Übernahmeangebot des lokalen Wettbewerbers Informa an, wodurch nach Unternehmensangaben das weltgrößte Unternehmen für professionelles Veranstaltungsmanagement entsteht.

Wal-Mart verschärft Lieferfristen für Lieferanten

Der Handelskonzern Wal-Mart verlangt von einen Lieferanten künftig eine fristgerechter Lieferung ihrer Waren, um Bußgelder zu vermeiden. Über die Verschärfung der Lieferfristen sollen die Lieferanten in dieser Woche auf ihrer jährlichen Konferenz mit der Wal-Mart Stores Inc informiert werden, sagte Steve Bratspies, Chief Merchandising Officer für Wal-Mart USA, in einem Interview.

