Tschüss Winterpause, hallo Jan Böhmermann. Der Moderator startet energiegeladen in die neue Saison des "NEO MAGAZIN ROYALE" - und das mit einer Jubiläumssendung: Am 1. Februar 2018, 22.15 Uhr, heißt es in ZDFneo "Staffelstart und 100. Sendung". In der ZDFmediathek ist die Show wie gewohnt bereits donnerstags um 20.15 Uhr zu sehen, und das ZDF strahlt sie freitags um 0.00 Uhr aus.



Neben dem wöchentlichen Stand Up mit tagesaktuellem Bezug, den er gemeinsam im bissig-ironischen Schlagabtausch mit Ralf Kabelka bestreitet, gibt es Musik vom Rundfunk Tanzorchester-Ehrenfeld. Und auch Jan Böhmermann greift in der Auftaktfolge zum Mikrofon und präsentiert wieder einen neuen Song. Außerdem talkt der Moderator mit Kevin Kühnert, dem Bundesvorsitzenden der Jungsozialisten. Den bittet Jan Böhmermann aber nicht mehr auf die Gäste-Couch. Ab jetzt wird im neu gestalteten Studio auf Stühlen gesessen. Es soll schließlich niemand auf die Idee kommen, bei Jan Böhmermann könne man es sich bequem machen.



