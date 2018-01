Munich und Moskau (ots/PRNewswire) -



Repräsentanten von russischen Unternehmen haben im Rahmen der Kollektivausstellung Russian Outdoor Village auf der ISPO Munich-2018 Hochtechnologielösungen für die Produktion gezeigt.



Der Gedanke, einen kollektiven Messestand des Ministeriums für Industrie und Handel der Russischen Föderation - Russian Outdoor Village - hat in der Praxis unter Beweis gestellt, dass bei den Unternehmen der Branche ein Bedarf dafür bestand. Bereits in diesem Jahr hat der Gedanke dadurch eine Entwicklung erfahren, dass das Russische Exportzentrum (REZ) diesem Projekt angegliedert worden ist. Erstmalig belegten Unternehmen des Ministeriums einen Messeplatz von 460 Quadratmetern auf der ISPO Munich.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/635063/Russian_Light_Industry.jpg )



Auf der Messe wird Russland von 36 Unternehmen repräsentiert, die Exposition selbst besteht gleich aus zwei Messeständen (Pavillon A1, 424-425 und Pavillon A6, 140). Die Messeteilnehmer haben Muster von Bekleidung, Schuhen, Kopfbedeckung, Dämmstoffen und Accessoires ausgestellt.



Die Mitglieder der russischen Delegation, die unter Leitung des Staatssekretärs und stellvertretenden Ministers für Industrie und Handel der russischen Föderation, Viktor Evtukhov, steht, haben geschäftliche Begegnungen und Verhandlungen geführt, und sie haben an einem Rundtischgespräch zum Thema "Die Erschließung des europäischen Marktes: erste Schritte, Probleme und Lösungen" teilgenommen. Die Diskussion fand unter Beteiligung von Fachleuten aus dem internationalen Institut Intertek Holding Deutschland, dem deutschen Büro der internationalen Transport- und Speditionsgesellschaft Meshtransavto und der Handelsvertretung der Russischen Föderation statt.



"In den zurückliegenden zwei-drei Jahren haben wir überzeugende Erfolge in der Entwicklung mehrerer Richtungen der Leichtindustrie erringen können, speziell bei der Herstellung von Geotextilien, in der Hochtechnologiesynthetik und bei einigen anderen Materialarten. Das Interesse an russischen Erzeugnissen wächst, darunter im Outdoor-Segment und im Binnenmarkt. Zum Jahre 2025 stellen wir uns die Aufgabe, den Anteil des Exportanteils bei Waren der russischen Leichtindustrie zu verdoppeln. Daher müssen wir jetzt den Plan abstecken, welche Schritte erforderlich sind, um die optimalen Lösungen für die Vermarktung der Waren zu finden. Ich sage es rundheraus - all das wird nicht einfach sein. Im Moment wartet niemand in den europäischen Handelsketten Europas nachgerade auf Mode aus Russland. Unsere Aufgabe besteht darin, Kontakt zu den führenden Einzelhandelsketten zu finden und uns einem harten Wettbewerb mit Mitbewerbern zu stellen, die ziemlich groß sind und auf diesem Gebiet allerhand Erfahrung besitzen. Heute haben Fachleute während der Rundtischdiskussion das Spektrum an Problemen definiert und die ersten Schritte aufgezeigt, die wir gehen müssen, um sie zu meistern", hob Viktor Evtukhov hervor.



Eine besondere Rolle bei der Unterstützung der Exportunternehmen in dieser Richtung kommt, Viktor Evtukhov zufolge, der Russischen Handelsvertretung in Deutschland und dem Russischen Exportzentrum zu.



Wie der REZ-Geschäftsführer Alexej Tjupanov seinerseits vermerkte, werde im Jahre 2018 neben vielen effektiven Projekten großes Augenmerk auf die Messetätigkeit gelegt werden. Eine solche Form der Präsentation der Erzeugnisse ist eine Hilfe dabei, potentielle Kanäle für den Absatz vor Ort zu finden, umfangreiche Handelsverträge abzuschließen, und feste Geschäftsverbindungen einzugehen.



"Die Unternehmen in der russischen Leichtindustrie konnten ihr Exportpotential erhöhen, weil es ihnen neben anderen Faktoren gelungen ist, die Qualität ihrer Waren zu steigern und ihre Produktlinien zu diversifizieren. Der Gesamtumfang beim Export in diesem Segment liegt nach den Ergebnissen der ersten 11 Monate des Jahres 2017 bei 1.213 Mio. USD, was eine Steigerung von 17,5% zum Analogzeitraum des Vorjahres bedeutet. Eine wesentliche Rolle hier spielt die Untesrtützung von Seiten des Staates," so Alexej Tjupanov.



Die russische Kollektivausstellung hat einen breiten Widerhall bei Messeteilnehmern und Gästen der ISPO Munich-2018 gefunden, die noch bis zum 31. Januar ihre Pforten geöffnet hält.



