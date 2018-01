Axa verkauft die seit langem stillgelegten Bestände seiner Pensionskasse Pro BAV und lobt die Vorteile des Deals für die Kunden. Der Versicherungskonzern plant bereits den nächsten Schritt.

Die Ankündigung früh morgens war noch mager. "Dr. Alexander Vollert und Dr. Patrick Dahmen informieren über die Neuausrichtung des Geschäftsfeldes Betriebliche Altersvorsorge", war da in der Einladung zu lesen. Am Vormittag war dann klar, was tatsächlich hinter der Ankündigung stand. Ein weiteres Mal trennt sich ein Versicherer von einem unattraktiven Teil seines Bestandes im Vorsorgebereich. Die deutsche Tochter der Axa verkauft in diesem Fall rund 260.000 Verträge ihrer Tochter Pro BAV an die Frankfurter Leben. Die Börsenaufsicht Bafin muss dem Ganzen allerdings erst noch zustimmen.

Von einem Sonderfall spricht Axa-Chef Alexander Vollert sogleich. Bei der Tochter Pro BAV habe es sich um ein eigenständiges Unternehmen gehandelt, das seit dem Jahr 2012 kein Neugeschäft mehr anbietet. Die Altverträge werden also weiterhin bespart, es kommen aber keine Verträge hinzu. Und da jeden Tag Verträge aus dem Bestand fällig werden, schrumpft die Zahl der verwalteten Verträge zusehends immer weiter. Solange, bis eine Verwaltung in eigener Obhut nicht mehr rentabel ist. "Da es sich um ein eigenständiges Unternehmen handelt, das übergeht, handelt es sich um einen Verkauf und nicht nur eine Bestandsübertragung", betonte Vollert.

Die Äußerung legt nahe, dass man bei Axa bloß nicht in den Verdacht geraten will, dass hier Bestände im großen Stil an so genannte Run-Off-Gesellschaften ...

