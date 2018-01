Vorläufige BIP- und VPI-Veröffentlichung aus Europa am Morgen CB-Verbrauchervertauen wird am Nachmittag veröffentlicht Ölhändler sollten am Abend vorsichtig bleiben, da der wöchentliche API-Bericht veröffentlicht wird

Zusammenfassung:Bei einem Blick auf den Wirtschaftskalender vom Dienstag, kann man morgens eine große Menge an makroökonomischen Veröffentlichungen aus Europa sehen, einschließlich vorläufiger BIP-Daten für die Eurozone und den vorläufigen Verbraucherpreisindizes für Deutschland. Außerdem erhalten wir am Nachmittag Daten aus der US-Wirtschaft, einschließlich des CB-Verbrauchervertrauen. Abgesehen davon wird Carney, Gouverneur der Bank of England, am Nachmittag eine Rede vor dem Wirtschaftskomitee des britischen Parlaments halten. 11:00 Uhr - Eurozone, BIP: Das BIP-Wachstum in der EWU hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich beschleunigt. Die Märkte erwarten einen Anstieg von 2,6% auf 2,7% im Jahresvergleich, was auf eine weitere Belebung der Dynamik hindeuten würde. Im Quartalsvergleich rechnen ...

