NEW YORK (dpa-AFX) - Für den US-Pharmariesen Pfizer ist das Jahresende dank guter Geschäfte mit wichtigen Blockbustern und trotz Konkurrenz durch Nachahmermittel besser gelaufen als gedacht. Im letzten Quartal 2017 erzielte der Konzern bei nahezu stabilen Umsätzen von 13,7 Milliarden Dollar einen um Sonderposten bereinigten Gewinn von 0,62 Dollar je Aktie, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr hatte Pfizer noch 0,47 Dollar verbucht.

Analysten hatten für das Schlussquartal mit weniger gerechnet. Im Gesamtjahr übertraf Pfizer mit einem bereinigten Gewinn von 2,65 Dollar so auch die eigenen Ziele, die das Management zuvor mehrmals angehoben hatte. 2018 will das Unternehmen noch eins drauflegen. Die jüngst durch US-Präsident Donald Trump angeschobene Steuerreform kostet den Konzern unterdessen schätzungsweise 15 Milliarden Dollar, die für die Rückführung von Gewinnen in die USA fällig werden.

Im laufenden Jahr soll der Gewinn je Aktie auf bereinigter Basis bei 2,90 bis 3,00 Dollar liegen. Beim Umsatz ist ein Anstieg auf 53,5 bis 55,5 Milliarden Dollar anvisiert. Allerdings berücksichtigt Pfizer in der Prognose auch die Beiträge seines Geschäfts mit rezeptfreien Arzneien, das der Konzern im vergangenen Jahr zur Disposition gestellt hat. Eine Entscheidung über die Zukunft der Sparte werde in diesem Jahr fallen, betonte Pfizer./tav/tos

