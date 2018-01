An der Börse ist derzeit einiges geboten. Die Bilanzsaison nimmt allmählich Fahrt auf. In den USA richtet sich der Fokus in dieser Woche verstärkt auf die Tach-Firmen. In Deutschland war heute SAP an der Reihe. Der DAX ist unterdessen weiter auf Richtungssuche. Marktstratege Andreas Lipkow sieht einen Grund in der Pressekonferenz der EZB in der vergangenen Woche. Mario Draghi habe sich hier "etwas ungeschickt" ausgedrückt". Lipkow blickt außerdem auf die Entwicklung des Euro. Der Marktexperte rechnet damit, dass der Euro wieder anziehen dürfte. Wohin es noch gehen könnte, erfahren Sie im folgenden Video.