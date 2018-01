Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Generali von 17,70 auf 18,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Versicherungsbranche sei an einem kritischen Punkt angelangt, schrieb Analyst Mark Cathcart in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Konjunkturdaten deuteten weltweit immer stärker auf Inflation und damit auf wieder steigende Zinsen hin. Entsprechend dürfte auch der Branchenwert zunehmen. Insbesondere dürfte das Erstgeschäft mit Lebensversicherungen von steigenden Zinsen profitieren./bek/ck Datum der Analyse: 30.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0070 2018-01-30/13:43

ISIN: IT0000062072