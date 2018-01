Kehrt die Inflation tatsächlich zurück? Bereits zu Beginn der Woche haben wir darüber gesprochen, dass einige Analysten bereits schon wieder eine anziehende Teuerungsrate befürchten. Doch was wäre eigentlich so schlimm daran? Wie würde sich eine steigende Inflation am Rentenmarkt bemerkbar machen? Rentenhändlerin Bianca Becker bei Börse Stuttgart TV.