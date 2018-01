Liebe Trader,

Das Wertpapier von Adidas befindet sich seit August 2017 in einem intakten Abwärtstrendkanal, welcher bereits grob 4 Monate umfasst. Im Dezember 2017 brach die Aktie ein letztes Mal unter das Unterstützungsniveau von 175,00 Euro ein und rutschte weiter ab. Im Bereich des Supportes zwischen den Marken von grob 165,00 Euro und 175,00 Euro konnte in den letzten Wochen aber eine merkliche Stabilisierung vollzogen und eine dynamische Gegenbewegung gestartet werden. Kürzlich wurden die genannten Ziele aus der letzten Adidas-Analyse vom 19. Januar 2018: "Adidas Analyse: Aktie mit dynamischen Ausbruch!" - planmäßig erreicht. Nach dem erfolgreichen Zieleinlauf machen sich jetzt aber wieder verstärkt Gewinnmitnahmen breit, die sich zunächst noch in einem aufwärts gerichteten Trendkanal - also einer bärschen Flagge abspielen. Eine zwischengeschaltete Korrektur sollte daher unbedingt eingeplant werden, bietet wiederum aber eine hervorragende Chance für den Aufbau von frischen Long-Positionen.

Long-Chance:

Das positive Ergebnis aus der Vorwoche wird mit kurzzeitigen Gewinnmitnahmen und einer potenziellen Auflösung einer bärischen Flagge begleitet. Wir gehen davon aus, dass der Kursverlauf jetzt erst einmal eine kleine, dreiwellige Korrekturbewegung zurück auf den Wert zwischen 180,00 und 175,00 Euro starten wird. Der anschließende Impuls im Papier von Adidas dürfte wieder in den Bereich von 190,00 Euro aufwärts zeigen und kann kurzfristig über entsprechende Long-Positionen nachgehandelt werden. Eine Verlustbegrenzung sollte dennoch nicht fehlen und ist noch unter der Horizontalunterstützung von grob 170,95 Euro anzusetzen. Für den unwahrscheinlichen Fall eines Rücksetzers unter das Stop-Niveau, müssen Investoren mit Abgaben bis auf die jüngsten Verlaufstiefs aus Dezember letzten Jahres von 165,05 Euro rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Buy-Limit-Order: 175,00 Euro

Kursziel: 190,00 / 192,00 Euro

Stopp: < 170,95 Euro

Risikogröße pro CFD: 4,05 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Adidas AG, Täglich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Ana-lyse 184,15 Euro; 13:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.