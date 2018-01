Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Unmittelbar nach der Einigung um den Familiennachzug ist zwischen Union und SPD über den Zankapfel wieder Streit ausgebrochen. Während die SPD den Kompromiss als die angestrebte Wiedereinführung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit geringerem (subsidiärem) Schutzstatus interpretierte, tat die Union genau das Gegenteil. "Ab 1. August gibt es keinen generellen Anspruch mehr auf Familiennachzug bei Flüchtlingen mit subsidiärem Schutzstatus", schrieb CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer auf Twitter. SPD-Vize Ralf Stegner antwortete prompt: "Typisch CSU. Fake news pur."

Zuvor haben sich CDU, CSU und Sozialdemokraten darauf verständigt, die bestehende Aussetzung bis 31. Juli zu verlängern. Danach sollen jeden Monat maximal 1.000 Angehörige von Flüchtlingen mit subsidiärem Status nach Deutschland geholt werden können. Hinzu kommen Härtefälle, die sich vergangenes Jahr aber auf nur wenige Dutzend summierten. Subsidiär Geschützte erhalten kein Asyl, weil ihnen in ihrer Heimat keine unmittelbare Bedrohung von Leib und Leben droht. Sie dürfen in Deutschland zunächst für ein Jahr bleiben.

Die SPD will in den Koalitionsverhandlungen nun eine möglichst breite Härtefallregelung erreichen, die dann bis zum Sommer in ein Gesetz gegossen werden soll. Schon am Donnerstag stimmt der Bundestag zunächst über die Verlängerung der Aussetzung des Familiennachzugs bis Ende Juli ab.

Vor allem zwischen Scheuer und Stegner, die beide das Thema für ihre Parteien in den Koalitionsgesprächen verhandeln, hatte es zuvor heftig gekracht.

