Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wachstum in der Eurozone bleibt kräftig

Die Wirtschaft in der Eurozone hat im vierten Quartal 2017 ihre kräftige Dynamik beibehalten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs zwischen Oktober und Dezember um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schnellschätzung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs in dieser Höhe vorausgesagt. Im dritten Quartal war die Wirtschaft um 0,7 Prozent gewachsen.

Spanische Wirtschaft wächst robust im vierten Quartal

Die spanische Wirtschaft hat im vierten Quartal 2017 ihre kräftige Dynamik beibehalten. Allerdings ging die Wachstumsrate leicht auf 0,7 Prozent zurück, wie die Statistikbehörde in einer ersten Meldung berichtete. Im dritten Quartal war die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone um 0,8 Prozent gewachsen. Im Jahresvergleich lag das BIP um 3,1 Prozent höher. Die Daten entsprachen den Prognosen von Volkswirten.

Wirtschaftsstimmung im Euroraum gibt etwas nach

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone ist im Januar nach dem Erklimmen eines 17-Jahreshochs etwas gesunken. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung ging auf 114,7 Punkte von 115,3 im Vormonat zurück. Volkswirte hatten dagegen mit einem Indexanstieg auf 116,2 Zähler gerechnet.

Eurozone-Geschäftsklima sinkt im Januar

Das Geschäftsklima in der Eurozone hat sich im Januar im Vergleich zum Vormonat leicht eingetrübt. Wie die Europäische Kommission berichtete, sank der entsprechende Index auf plus 1,54 Punkte von revidiert plus 1,60 (vorläufig: plus 1,66) Punkten im Dezember. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von plus 1,69 Zähler erwartet.

Preisdruck in Deutschland lässt im Januar nach

Aus saisonalen Gründen sind die Verbraucherpreise in Deutschland zu Jahresbeginn gesunken. Ausschlaggebend dafür waren neben Rabattaktionen im Bekleidungssektor und auch günstige Angebote bei Pauschalreisen. In Sachsen, Bayern, Hessen, Brandenburg, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sanken die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat mit Raten von 0,5 bis 0,8 Prozent.

Sparkassen erwarten 2,3 Prozent Wirtschaftswachstum

Die deutschen Sparkassen rechnen auch in diesem Jahr mit einem starken Wirtschaftswachstum von 2,3 Prozent. "Das Jahr beginnt mit guten Nachrichten", sagte der neue Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Helmut Schleweis, bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Für 2018 gehen wir von 2,3 Prozent Wirtschaftswachstum aus. Das entspräche dann in etwa dem Vorjahresniveau." Die Prognose wurde gemeinsam von den Chefvolkswirten der Sparkassen-Finanzgruppe erstellt.

BA: Nachfrage nach Arbeitskräften auf hohem Niveau

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland bleibt auf einem hohen Niveau. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) sank im Januar um einen Punkt auf 253 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Im Vorjahresvergleich ist dies ein weiterhin starkes Plus von 26 Punkten", erklärte die BA.

Neues Rekordtief bei Wochentender der EZB

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft weiter abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 1,9 nach 2,2 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Damit wurde ein neues Rekordtief markiert.

Union und SPD einigen sich beim Familiennachzug - Kreise

Union und SPD haben sich auf eine Neuregelung des Familiennachzugs für Flüchtlinge verständigt. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Verhandlungskreisen erfuhr, läuft die Aussetzung des Nachzugs für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus zum 31. Juli aus. Dann soll es ein monatliches Kontingent für den Nachzug von Familienmitgliedern bis zu 1.000 Menschen geben.

IG Metall ruft zu 24-Stunden-Streiks bei BMW und Mercedes auf

Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall in Berlin die Unternehmen genannt, deren Beschäftigte sie zu 24-Stunden-Warnstreiks aufruft. BMW, Mercedes und das Logistikunternehmen Schnellecke müssen ab Freitagmorgen damit rechnen, dass bei ihnen die Arbeit bis Samstagmorgen ruht. Die Gewerkschaft ruft insgesamt mehrere tausend Beschäftige zu den Warnstreiks auf.

Hendricks dringt auf umfassende Nachrüstungen von alten Dieseln

Unmittelbar vor ihrem Rapport in Brüssel wegen schlechter Luft in deutschen Städten verlangt Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) von den deutschen Autoherstellern teure Nachrüstungen von Dieselautos. Wenn Nachrüstungen technisch möglich seien, dann sei klar, "dass die Hersteller das machen müssen und natürlich auch die Kosten dafür zu tragen haben", sagte die SPD-Politikerin im SWR.

EU-Umweltkommissar gibt Deutschland bei Dieselabgasen letzte Frist

EU-Umweltkommissar Karmenu Vella hat Deutschland wegen der Luftverschmutzung in dutzenden Städten durch Dieselabgase eine letzte Frist eingeräumt. Noch bis Montag könne die Bundesregierung neue Maßnahmen beschließen und nach Brüssel melden, erklärte Vella nach einem Treffen mit Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) und den zuständigen Ministern weiterer EU-Länder mit dem gleichen Problem.

Bund will Toll Collect im September übergangsweise übernehmen

Vor dem Hintergrund laufender Verfahren wird der Bund im Herbst übergangsweise wie geplant sämtliche Anteile am Mautbetreiber Toll Collect auf sich vereinen. "Wie in der Vergangenheit kommuniziert, wird der Bund die Anteile an der Betreibergesellschaft zum 1. September übernehmen und die Anteile an den erfolgreichen Bieter, der im Vergabeverfahren den Zuschlag erhalten hat, veräußern", teilte das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage mit.

Ausländische Journalisten legen Verfassungsbeschwerde gegen BND-Gesetz ein

Eine Gruppe ausländischer Journalisten hat unterstützt von mehreren Journalistenverbänden Verfassungsbeschwerde gegen das BND-Gesetz eingelegt. Die Kläger kritisieren eine Verletzung der Pressefreiheit und des Rechts auf geschützte Kommunikation ausländischer Journalisten durch Überwachungsmaßnahmen des Bundesnachrichtendiensts (BND), wie die Organisation Reporter ohne Grenzen als Beschwerdeführer in Berlin mitteilte.

Rajoy warnt Kataloniens Separatisten vor Puigdemonts Wahl

Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hat die katalanischen Separatisten eindringlich vor der neuerlichen Wahl ihres Anführers Carles Puigdemont zum Regionalpräsidenten gewarnt. Sollte sich das katalanische Parlament auf seiner für Nachmittag geplanten Sitzung über eine Entscheidung des Verfassungsgerichts hinwegsetzen und den Exilanten Puigdemont wählen, müsste es mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, sagte Rajoy im spanischen Fernsehen.

Katalanisches Parlament vertagt Wahl von Regionalpräsident

Das katalanische Regionalparlament hat seine für Dienstag geplante Sitzung zur Wahl des künftigen Regionalpräsidenten verschoben. Parlamentspräsident Roger Torrent bekräftigte bei der Ankündigung jedoch, dass "alle Rechte" des im Brüsseler Exil lebenden Separatistenführers Carles Puigdemont auf eine Kandidatur für den Spitzenposten gewahrt blieben.

US-Regierung legt neue Sanktionsliste gegen Moskau vor

Die US-Regierung hat eine neue Sanktionsliste mit den Namen von mehr als 200 russischen Geschäftsleuten und Politikern vorgelegt. Das Finanzministerium in Washington veröffentlichte die Liste, die 114 Politiker und 96 Geschäftsleute aufführt. Sie umfasst beinahe alle ranghohen Mitarbeiter der Regierung von Präsident Wladimir Putin. Zunächst hatte es so ausgesehen, als würde die US-Regierung eine entsprechende Frist am Montag verstreichen lassen.

Belgien Jan Verbraucherpreise +1,71% (Dez: +2,13%) gg Vorjahr

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Dez +5,2 Mrd GBP (Nov: +5,2 Mrd GBP)

GB/Nettovergabe Hypothekenkredite Dez +3,7 Mrd GBP (Nov: +3,7 Mrd GBP)

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Dez 61.039 (Nov: 64.712)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Dez +1,5 Mrd GBP (Nov: +1,5 Mrd GBP)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Dez PROG: +1,4 Mrd GBP

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2018 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.