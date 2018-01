Die Erweiterungen der Spezifikation definieren nun auch den bisher fehlenden Rear-I/O-Bereich und zusätzlich in der Backplane implementierte Clock- und Triggerleitungen, die zum Beispiel für präzise Messaufgaben gebraucht werden. Durch den RTM-Bereich im MicroTCA-System können analoge und digitale Signale in einem System verarbeitet werden. Wichtig sind hierbei eine klare Trennung dieser Signale und der Stromversorgungen. Möglich wird dies durch eine separate Hochfrequenz-Backplane für analoge Signale. Denkbar sind auch andere Arten von separaten RTM-Backplanes, die zum Beispiel in spezifischen Industrieapplikationen zum Einsatz kommen.

Aufgrund von Markt- und Applikationsanforderungen kamen weitere Features hinzu. Für die Synchronisierung großer Anlagen steht jetzt das "White-Rabbit"-Protokoll für deterministisches Ethernet für Echtzeitanwendungen, zur Verfügung. ...

