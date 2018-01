Weilburg (ots) -



Seine Malerei soll nicht nur betrachtet werden, sondern auch gefühlt: Das ist der Wunsch des Künstlers Roman Kochanski. Am Sonntag, 25. Februar 2018, wird um 14 Uhr seine Ausstellung "Candy Shop" im Rosenhang Museum in Weilburg eröffnet. Damit setzt das Kunstmuseum in Weilburg an der Lahn seine Reihe an neuen Ausstellungen fort.



Dem Titel der Kochanski-Ausstellung gerecht wirkt die Farbgebung der Bilder, die wie in einem Süßigkeitenladen anmuten: Pastelltöne dominieren viele Arbeiten, die meist in Acryl und Öl auf Leinwand gefertigt sind. Dabei verwischt Kochanski die Grenze zwischen abstrakter und gegenständlicher Malerei. "Obwohl meine Bilder immer in der Gegenständlichkeit enden, sehe ich mich eher als abstrakten Maler", sagt Kochanski über sich selbst. Für den Künstler ist das derweil kein Widerspruch, denn: "Alle Figuren bauen sich aus abstrakten Flächen auf und werden gegebenenfalls noch ausgeschärft. Aber abstrakte Momente bleiben überall stehen."



So haben Kochanskis Bilder stets realistische Bezüge und versprühen doch einen Hauch Mystik. "Brit", "Ilke" und "Etta" etwa sind Stilleben, die Kochanski auf seine eigene Weise in Szene setzt. Typisch für die Werke ist so die charakteristische pastose und gestische Pinselführung.



Der 1983 in Essen geborene Kochanski ist ein Schüler einer der bedeutendsten deutschen Maler, Grafiker und Bildhauer, Markus Lüpertz und derzeit Meisterschüler Tomma Abts. Kochanski hat unter anderem den PWC-Förderpreis "Junge Kunst aus der Akademie" erhalten. Kritiker zählen den Künstler zur jungen Avantgarde.



Das Rosenhang Museum ist ein privates Kunstmuseum, das 2017 in Weilburg im Gebäude der ehemaligen Brauerei August Helbig eröffnet wurde. Es dient nun als Zentrum für Kunst und Kultur, die Kunsträume umfassen mehr als 2000 Quadratmeter, es gibt Ateliers.



Pressekontakt: Joachim Legner 0171 / 2003 153 info@rosenhang-museum.de