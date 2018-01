Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien des Softwareherstellers SAP nach Zahlen mit einem Kursziel von 121 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Erste Anzeichen einer Trendwende in der Profitabilität seien die entscheidende positive Erkenntnis, auch wenn die Walldorfer mit einigen wichtigen Kennzahlen leicht enttäuscht hätten, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung./ag/ajx Datum der Analyse: 30.01.2018

