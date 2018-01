Aufnahmen zeigen, wie türkische Truppen in der vergangenen Nacht in einen weiteren Teil Syriens eindringen wollten. Das syrische Militär soll Warnschüsse abgegeben haben. Der Vorfall zeigt Erdogans Dilemma.

Türkische Medien lieben Erfolgsmeldungen, vor allem über das eigene Militär. Und so schreiben die Autorinnen und Autoren der großen türkischen Medienhäuser am Dienstag, dass die aktuelle "Operation Olivenzweig" der türkischen Streitkräfte in Nordsyrien nach Plan verläuft. 649 Kämpfer der Miliz YPG seien in der Kampfzone in der Region Afrin inzwischen "neutralisiert" worden. Was bislang verschwiegen wird: Das türkische Militär wollte die Kampfzone offenbar ausweiten. Auf einen Bereich, der heiß umkämpft ist, nämlich die Region Idlib.

Syrische Streitkräfte hinderten die türkischen Panzer womöglich daran, weiter in den Bereich im Westen Syriens einzudringen. Videoaufnahme aus sozialen Medien zeigen, wie türkische Panzer in der Nacht auf einer Landstraße ins Landesinnere vorstoßen. Daraufhin hätten russische und syrische Kampfjets Warnschüsse abgegeben, die den türkischen Konvoi nur um zwei Kilometer verfehlt hätten. "Die große Frage ist, ob die Türken ihr Vorgehen mit Moskau abgesprochen haben oder trotzdem vordringen", fasst die für gewöhnlich gut informierte arabische Reporterin Jenan Moussa den Vorgang zusammen.

Idlib liegt gleich südlich der Region Afrin, in die das türkische Militär vor über einer Woche einmarschiert war, und gehört zu den letzten Bastionen der Opposition in Syrien. Russland hatte die Region Idlib in den vergangenen Tagen immer wieder bombardieren lassen. Dutzende Zivilisten sollen bei den Luftschlägen ums Leben gekommen sein. Eine offizielle Bestätigung für den zweiten Einmarsch der Türken gibt es nicht. Quellen aus der türkischen Hauptstadt Ankara berichten, die Türkei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...