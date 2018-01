DORTMUND (dpa-AFX) - Der Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zum FC Arsenal rückt offenbar immer näher. Der TV-Sender Sky zeigte am Dienstag Bilder, wie der BVB-Angreifer das Flughafen-Gebäude in Dortmund betrat. Dabei hatte der 28 Jahre alte Gabuner auch seine Familie dabei. Ob der spektakuläre Wechsel noch am Dienstag offiziell bestätigt wird, war zunächst offen.

Der Torjäger könnte sich auf den Weg in die englische Hauptstadt machen, um beim FC Arsenal den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren und den angeblich bereits ausgehandelten Vertrag bis 2021 beim Premier-League-Club zu unterschreiben. Über die Ablöse sollen beide Vereine einig sein./ulb/DP/das

ISIN DE0005493092

AXC0161 2018-01-30/14:24