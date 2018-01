Auf dem Weg zurück zur Normalität können die europäischen Anleihenmärkte Erfolge verzeichnen. Die fünfjährige Bundesanleihe wirft wieder positive Rendite ab - und diesem Vorbild könnten bald andere Papiere folgen.

Anleger am Anleihenmarkt atmen immer öfter auf. Mit Renditen unter null Prozent sind viele Papiere dort seit Jahren ein Verlustgeschäft. Wegen der steigenden US-Zinsen und dem nahenden Ende der Geldspritzen durch die Europäische Zentralbank (EZB) könnte dieser Abschnitt aber bald Geschichte sein. Zu Wochenbeginn rentierten die fünfjährigen Bundesanleihen erstmals wieder knapp im Plus. "Viele Investoren wollen aber einen nachhaltigen Vorstoß in positives Territorium sehen, bevor sie die" Sektkorken knallen lassen, sagt Anlagestratege Andy Cossor von der DZ Bank.

Niedrige Anleihe-Renditen setzen Versicherern und Pensionsfonds besonders hart zu, da diese verpflichtet sind, einen Teil ihres Geldes in als sicher geltende Schuldtitel anzulegen. Auch in den Bilanzen der Banken liegen viele Bonds. Da sich die Kreditzinsen an den Anleihe-Renditen orientieren, verdienen die Institute im klassischen Geldverleih-Geschäft weniger als früher.

Der Handelsplattform Tradeweb zufolge legen Investoren derzeit bei europäischen Anleihen mit einem Gesamtvolumen von sieben Billionen Euro Geld drauf. ...

