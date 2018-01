Besitzer von Photovoltaik-Anlagen können in die "Solarcloud" unbegrenzt Solarstrom einspeisen, der dann auf ihrem Konto gutgeschrieben wird. Rechnerisch ist damit eine 100-prozentige Selbstversorgung mit Solarstrom ohne eigenen Speicher möglich. Eon will die neue Lösung in Deutschland und Italien anbieten.Besitzer von Photovoltaik-Anlagen können künftig "ohne Limit" Solarstrom in die "Solarcloud" von Eon einspeisen. Auf diesem virtuellen Konto werde die Energie gutgeschrieben. Die Photovoltaik-Betreiber könnten so ihren Energiebedarf zu Hause, aber auch an anderen Orten direkt mit Solarstrom decken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...