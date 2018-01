OAK BROOK (dpa-AFX) - Der Run auf Burger und Pommes der Fastfood-Kette McDonald's hält an. Auf vergleichbarer Basis sei der Umsatz im vierten Quartal weltweit um 5,5 Prozent gestiegen, teilte der Konzern am Dienstag in Oak Brook mit. Insgesamt setzte der Konzern zwischen Oktober und Dezember 5,34 Milliarden US-Dollar um und damit deutlich mehr als Analysten erwartet hatten.

Zwar gingen die Erlöse zum Vorjahr um 11 Prozent zurück. Grund hierfür ist, dass zunehmend Filialen an Franchise-Nehmer abgegeben werden. McDonald's nimmt so Umsatzeinbußen in Kauf, streicht aber höhere Lizenzgebühren ein.

Beim Gewinn schlug sich der Konzern ebenfalls besser als erwartet. Zwar verbuchte McDoland's im Schlussquartal aufgrund der US-Steuerreform einen Ergebnisrückgang von 41 Prozent auf 698,7 Millionen Dollar. Bereinigt um den Steuereffekt hätte der Konzern nach eigenen Angaben jedoch 1,4 Milliarden Dollar verdient. Das entspricht 1,71 Dollar je Aktie. Erwartet hatten Analysten im Schnitt 1,59 Dollar./she/das

