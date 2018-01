Rede zur Lage der Nation ist eine der wichtigsten Veranstaltungen dieser Woche Trump wird über Einwanderung und Infrastrukturplan sprechen, möglicherweise auch über den US-Dollar Gewinnmitnahmen beim US500, EURUSD verteidigt 1,23

Zusammenfassung:Diese Woche ist voll von wichtigen Ereignissen aus den USA, die von den Märkten genau verfolgt werden: FOMC, NFP-Bericht, ADP-Beschäftigungsänderung und ISM-Einkaufsmanagerindizes. Der Fokus liegt jedoch auf Donald Trump, der heute Abend seine erste offizielle "State of the Union" -Rede halten wird. Was ist die "State of the Union"-Rede? Die Rede zur Lage der Nation ist eine jährliche Veranstaltung, die vom Präsidenten vor der gemeinsamen Sitzung des US-Kongresses gehalten wird. Obwohl Trump im letzten Jahr eine ähnliche Rede hielt, wird diese nicht als "SotU" bezeichnet, da die erste Rede nicht zählt. In diesem Zusammenhang ist dies das erste Mal für Trump und wird daher mit Spannung erwartet. Wann findet die Rede statt? Die Rede ist am Dienstagabend um 21:00 Uhr EST geplant, was bedeutet, dass europäische Händler diese am Mittwoch um 15:00 Uhr verfolgen können. Es gibt keine festgelegte Sprechzeit, aber die Rede, die letztes Jahr gehalten wurde, dauerte ungefähr eine Stunde ...

