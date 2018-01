In Warschau, Budapest und Prag regieren Nationalisten. Was der Bundesregierung politische Sorgen bereitet, ist für deutsche Unternehmer kein Problem: Sie schätzen den wirtschaftsfreundlichen Kurs der Europafeinde.

Für seinen Besuch beim polnischen Staatspräsidenten hat Hans-Jörg Otto Bilanz gezogen. Eine DIN A4-Seite, Schriftgröße 11, das Papier ist eng bedruckt. Bald wird er nach Warschau fahren. Der Präsident hat zum Abendessen mit Unternehmern in die Hauptstadt geladen. Und Otto will die Gelegenheit nutzen: ihm sagen, wie gut es läuft. Sein Papier hat der deutsche Unternehmer in drei Kapitel unterteilt: "E-Mobilität", "Negatives" und "Positives". Der letzte Abschnitt ist der längste. "Das Image ist schlechter geworden", sagt Otto. "Aber viel mehr hat sich verbessert."

Die Erfahrungen des Unternehmergründers Otto in Polen stehen quer zu der Geschichte, die man sich in Deutschland seit Monaten über Osteuropa erzählt. Eine, die nach Rechtspopulismus, Nationalismus und Europafeindlichkeit klingt. Die von der Abschaffung der Pressefreiheit erzählt und vom Abbau des Rechtsstaatlichkeit, von hohen Zäunen, Xenophobie und Chauvinismus. Die so genannten Visegrád-Staaten - Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn - erscheinen in dieser Erzählung als Länderblock, der 30 Jahre nach der Wende vergessen zu haben scheint, für das was das "U" in der EU steht: Europäische Union.

Tatsächlich: die Geschichte vom zusehends autokratisch regierten Osteuropa stimmt ja. Gegen Polen strengt Brüssel derzeit ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren an. In Ungarn hat die Regierung die Medienlandschaft umgebaut und auf Linie gebracht. In Tschechien musste Ministerpräsident und Milliardär Andrzej Babis gerade nach Betrugsvorwürfen seinen Rücktritt anbieten. Und in allen vier Visegrád-Ländern, benannt nach dem ungarischen Ort, in dem sie ihr Bündnis schlossen, sind dezidierte Europafeinde an der Macht, für die Werte wie Pressefreiheit, Unabhängigkeit der Justiz und unternehmerische Freiheit wenig zählen. Zu allem Überfluss suchen die rechtskonservativen Regierungen in Österreich (und Bayern) auch noch den Schulterschluss mit Ungarns Premier Victor Orban.

Kleine Schurken im Osten also und gute Demokraten im Westen? Ganz so einfach wie die EU-Kommission die Lage gerne darstellt, ist es dann doch nicht. Zumindest nicht, wenn man deutsche Manager und Unternehmer in Osteuropa fragt. Viele verteidigen die Sichtweise ihrer neuen Heimat und lehnen Belehrungen aus dem alten Europa ab. Sie blicken weniger auf formale Kennziffern der Demokratie, mehr auf die in Bilanzen. Und die Geschäfte laufen bestens.

Hans-Jörg Otto, 61, etwa arbeitete früher in Berlin als Produktionsleiter für einen Bushersteller. Als die Firma ihren Betrieb einstellte, wollte Otto Harley-Motorräder auf Sylt verkaufen, reparierte dann aber meist Fahrräder. Irgendwann erreichte ihn der Anruf eines früheren Geschäftspartners: Der Bushersteller Solaris plane ein neues Werk in Posen und suche einen Zulieferer für Kabelkanäle. Otto schlug zu und gründete El-Cab. Das ist 20 Jahre her. Heute erwirtschaftet er mit mehr als 600 Angestellten 33 Millionen Euro Umsatz und wächst zweistellig.

Natürlich hat auch Otto an der rechtsnationalen Regierung etwas zu bemängeln. Allerdings nichts das, was Europa-Politiker umtreibt. Nein, Otto stört sich daran, dass die Warschau durch allerlei Sozialmaßnahmen die Lohnausgaben erhöht. Auf der anderen Seite jedoch stünden hohe Investitionen in E-Mobilität, Digitalisierung und Infrastruktur, sagt Otto. Dadurch nehme die Qualität der Produkte zu: "Made in Polen ist viel angesehener als früher."

Auch die Stimmung im Lande habe sich positiv verändert. Viele Polen seien optimistischer, hätten nicht mehr das Gefühl, nach ...

