Beim Kampf gegen den Verkehrsinfarkt zeigt sich kaum ein Land so streng wie nun Singapur: Ab Donnerstag dürfen keine weiteren Autos zugelassen werden. Das ist nur eine Maßnahme, um Mobilität neu zu erfinden.

Langsam setzt sich der rote Lastwagen in Bewegung. Auf der offenen Ladefläche stehen Paletten mit Säcken eines groben Granulats. Mit 25 Kilometern pro Stunde rollt der 30-Tonner auf einer von weißen Streifen markierten Fahrbahn. Kurz vor einem Fabrikgebäude biegt er scharf links ab und steuert auf eine Lagerhalle zu. Hier laden Arbeiter das Granulat ab, das später zu Verpackungen verarbeitet wird.

Gut drei Kilometer sind es von den Abfüllanlagen bis zur Halle - der rote Lkw hat sie ohne Fahrer zurückgelegt. Entwickelt hat das fahrerlose System der belgische Logistiker Katoen Natie, ein Konzern mit 13.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 1,75 Milliarden Euro. Auf Jurong Island, einer Insel vor der Südwestküste Singapurs, kümmern sich die Belgier um die komplette Logistik auf dem riesigen Gelände des US-Mineralölkonzerns ExxonMobil, der hier eine Raffinerie betreibt.

Unbändiger Wille

Ende Oktober hat Katoen Natie den fahrerlosen Lkw in Betrieb genommen. Rund um die Uhr transportiert er das Polyethylen-Granulat, 250.000 Tonnen im Jahr. Im Mai sollen elf weitere Lastwagen dazukommen. "Eine herrliche Sache", sagt Michael Tan, für den belgischen Logistiker vor Ort, "ein autonom fahrender Lkw wird nicht müde oder krank und trinkt auch keinen Alkohol."

Mit seiner Experimentierfreude steht Katoen Natie in Singapur nicht allein da. Scania testet in dem südostasiatischen Inselstaat ebenfalls fahrerlose Lkw. Nutonomy, eine Ausgründung des Massachusetts Institute of Technology, erprobt ein ähnliches System für Pkw. Und der BMW-Konzern erforscht mit der Fraunhofer-Gesellschaft die Mobilität von morgen an einer Universität.

Rund um den Globus tüfteln Fahrzeugfertiger und Forscher, traditionelle Zulieferer und datengetriebene Techkonzerne an autonomen Autos. Singapur verfügt bislang in keinem dieser Bereiche über nennenswertes Know-how - und will trotzdem ganz vorne mitspielen. Die Regierung fördert Pilotprojekte. Und zwar üppig. Insider berichten von dreistelligen Millionenbeträgen, die die beiden Staatsfonds Temasek und GIC lockermachen.

Für das kleine Land, das sich über gerade einmal 700 Quadratkilometer erstreckt, wovon 12 Prozent mit Straßen, weitere 14 Prozent mit Wohngebäuden bedeckt sind, ist Mobilität von morgen eine Existenzfrage: Eine Zulassung für ein neues Fahrzeug bekommt seit Kurzem nur noch, wer zuvor ein anderes Auto abmeldet. Dies ist der erste Schritt, um den Stadtstaat von den Staus zu befreien. Innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahrzehnte will die Regierung herkömmliche Autos mit einzelnen Passagieren von den Straßen verbannen. Autonome Autos sind das zentrale Puzzlestück für die Verkehrswende.

Und: Sie könnten auch zum Schlüssel für den Wohlstand von morgen werden. Singapur verfügt über keine Rohstoffe und nur wenig Industrie. Sämtliche Lebensmittel muss es einführen, selbst das Trinkwasser kommt zum Teil vom Nachbarn Malaysia. Deshalb ist die Staatsführung getrieben von der Frage, wovon Singapur in 30 Jahren leben soll. Deshalb versucht die Regierung ständig, seine Wirtschaft ...

