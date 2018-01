Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta033/30.01.2018/14:25) - Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der MediNavi AG haben sich Vorstand und Aufsichtsrat dazu entschlossen, eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von TEUR 162 auf immaterielle Vermögensgegenstände (WEB-Applikation) vorzunehmen. Aus diesem Grund wird der Jahresfehlbetrag 2017 der MediNavi AG entsprechend höher ausfallen.



Die MediKompass GmbH, eine 98,5%ige Beteiligung der MediNavi AG, wird den in der Adhoc-Mitteilung vom 25.04.2017 prognostizierten Umsatz- und Gewinnkorridor (Umsatzerlöse zwischen TEUR 350 und TEUR 450; Ergebnis vor Steuern zwischen TEUR +60 und TEUR +110) nicht einhalten können. Hauptsächlich auf Grund außergewöhnlich hoher Wertberichtigungen auf Forderungen rechnen wir aktuell mit einem Ergebnis vor Steuern ca. TEUR -1 (Vorjahr: TEUR + 118) sowie einem Jahresumsatz von ca. TEUR 344 (Vorjahr: TEUR + 443).



Sobald die Jahresabschlüsse fertiggestellt sind, geben wir die abschließenden Zahlen bekannt.



(Ende)



Aussender: MediNavi AG Adresse: Hirschbergstraße 8, 80634 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Sascha Sterlemann Tel.: +49 89 1433017-0 E-Mail: sascha.sterlemann@medikompass.com Website: www.medinavi.de



ISIN(s): DE000A0Z23L6 (Aktie) Börsen: High Risk Market in Hamburg



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1517318700418



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 30, 2018 08:25 ET (13:25 GMT)