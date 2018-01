Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Stahlkonzern Salzgitter hat 2017 dank hervorragender Resultate in den Geschäftsbereichen Flachstahl und Handel sowie erfolgreicher konzerninterner Programme deutlich mehr verdient und die eigene Zielvorgabe übertroffen. Der Start in das neue Jahr war nach Angaben des Unternehmens gut.

Nach vorläufigen Berechnungen erzielte die Salzgitter AG 2017 mit 238 Millionen Euro den höchsten Vorsteuergewinn seit 2008. Im Jahr 2016 lag er bei 53,2 Millionen Euro. In dem Ergebnis sind den Angaben zufolge 79,3 Millionen Euro erwarteter Beitrag aus dem Aurubis-Engagement (2016: 19,1 Millionen Euro) sowie Ergebnisbelastungen für strukturverbessernde Maßnahmen und eine bilanzielle Anpassung des Anlagevermögens der Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH von in Summe 82,8 Millionen Euro enthalten. 2016 schlugen Sonderbelastungen mit 2,3 Millionen Euro zu Buche. Mitte November hatte der Konzern einen Vorsteuergewinn von 175 bis 225 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Der Außenumsatz kletterte vor allem aufgrund gestiegener Durchschnittserlöse für Stahlerzeugnisse auf die zuletzt angepeilten 9,0 Milliarden von 7,9 Milliarden Euro.

Zwar seien die Marktbedingungen noch immer schwierig, doch hätten sie sich in einigen Geschäftsfeldern aufgehellt, hieß es von dem MDAX-Konzern weiter. Für 2018 werde mit einem geringfügig gesteigerten Umsatz oberhalb von 9 Milliarden Euro gerechnet. Das Vorsteuerergebnis soll zwischen 200 und 250 Millionen Euro liegen. Salzgitter geht zudem von einer im Vergleich zum Vorjahreswert stabilen Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) aus. Für die "anhaltend umkämpften Hauptmärkte" werde dabei eine mindestens stabile Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr vorausgesetzt.

Eckdaten des Geschäftsjahres 2017 und weitere Details will Salzgitter am 28. Februar veröffentlichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2018 08:27 ET (13:27 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.