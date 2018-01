Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bonn (pts034/30.01.2018/14:30) - Mit jeder neuen Generation von iPhone & Co. landen diverse neue Funktionen auf modernen Handys. Doch leider leidet darunter oftmals die Übersichtlichkeit und Bedienbarkeit, was insbesondere für Senioren ein großes Hemmnis darstellt, auf ein Smartphone umzusteigen. Das neue EinfachFon ist das perfekte Senioren-Handy: Schnell und intuitiv bedienbar, mit den wichtigsten Features ausgestattet. Nur rund die Hälfte der 60- bis 69-Jährigen besitzt ein Smartphone und kommt damit klar, bei den über 70-Jährigen ist es nur noch ein Drittel, so eine repräsentative Umfrage. Dabei möchten ältere Menschen durchaus gerne auf ein Smartphone, finden aber kein geeignetes Senioren-Handy. Senioren-Handy und Notfall-Telefon Endlich gibt es jetzt eine Lösung, bei der keine spezielle Hardware gekauft werden muss, wie bei den bisherigen Herstellern von Senioren-Telefonen üblich, und mit denen man sich optisch schnell als nicht Smartphone-tauglich outet. Verwendet wird stattdessen ein aktuelles Samsung-Smartphone, das mit der EinfachFon-App so voreingestellt geliefert wird, dass Nutzer direkt loslegen können. Alle Details dazu finden sich unter http://www.einfachfon.de . Das bedienungsfreundliche Senioren-Handy bietet sämtliche wesentliche Funktionen: Telefonieren und SMS-Schreiben, ein komfortables Adressbuch sowie eine Kamera mit Bildverwaltung. Für fortgeschrittene Nutzer können weitere Funktionen auf dem Mobiltelefon freigeschaltet werden, zum Beispiel WhatsApp für das Senioren-Handy. Notruf-Funktion integriert Über einen Notfall-Knopf, der auch ausgestellt werden kann, kann man im Fall der Fälle schnell Hilfe organisieren: Entweder wird die Notrufnummer 112 angerufen oder es wird eine vorab erstellte Kontaktliste automatisch abtelefoniert. Alternativ sendet das EinfachFon eine Notfall-SMS mit dem eigenen Standort an zuvor ausgewählte Kontakte. Testbericht EinfachFon Auch im Senioren-Handy-Test konnte das EinfachFon überzeugen: Das renommierte Portal handytarife.de untersuchte das Gerät und die App im Detail und attestierte ihm einfache Bedienung und sinnvolle Funktionen. Übrigens wird das Handy, was heute eher eine Seltenheit sein dürfte, mit einer gedruckten Bedienungsanleitung ausgeliefert. So können auch ältere Menschen sämtliche Funktionalitäten und Fragen zum Telefon im Detail nachlesen. Pressekontakt: Jörn Wolter einfachfon.de Bo-Mobile GmbH Matthias-Grünewald-Str. 1-3 53175 Bonn Telefon: 0228-90907413 presse@einfachfon.de http://www.einfachfon.de/presse.html (Ende) Aussender: Bo-Mobile GmbH Ansprechpartner: Jörn Wolter Tel.: +49 228 909074-13 E-Mail: joern.wolter@bo-mobile.com Website: www.bo-mobile.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180130034

