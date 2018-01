Frankfurt - Neben dem schwachen US-Dollar waren es in den letzten Tagen vor allem Sorgen wegen der Trockenheit in den US-Plains, die den Weizenpreis in Chicago hatten steigen lassen, so die Analysten der Commerzbank. Diese Sorgen würden nun neue Nahrung bekommen: Wie das US-Landwirtschaftsministerium mitgeteilt habe, hätten sich die Pflanzenbewertungen in wichtigen Anbaustaaten weiter verschlechtert.

Den vollständigen Artikel lesen ...