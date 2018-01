Nürnberg (ots) -



Anmoderation:



Es ist kaum zu glauben aber leider wahr: Jedes sechste Kind steht unter Stress. Die Klassenarbeit in Mathe, der Berg von Hausaufgaben - Leistungsdruck kommt immer öfter und immer früher bei Kindern an. Das beste Mittel, sich davon zu entspannen heißt Spielen. Der morgen beginnenden Spielwarenmesse in Nürnberg kommt vor diesem Hintergrund einmal mehr eine ganz besondere Bedeutung zu. Denn hier zeigt die Branche, womit 2018 in den Kinderzimmern gespielt wird. Drei Trends zeichnen sich dabei ab: Naturverbundenheit, Teamgeist und der pure Spaß beim Spielen. Das audiodigitale Lernsystems "tiptoi®" von Ravensburger hat sich diesen drei Faktoren im Grunde schon seit seiner Markteinführung 2010 verschrieben und setzt mit einer innovativen Weiterentwicklung des Systems noch eins drauf. "tiptoi® create" heißt die neue Produktreihe, die der baden-württembergische Spielwarenhersteller auf der heutigen (30.01.) Neuheiten-Schau am Vortag der Spielwarenmesse erstmals vorstellte. Thomas Zumbühl, internationaler Produktmanager bei Ravensburger:



O-Ton Thomas Zumbühl



Der Mehrwert beim neuen "tiptoi® create"-Stift ist, dass die Kinder mit einem Mikrofon eigenständig Dinge aufnehmen können, das heißt, sie sind selbst kreativ. Da sind wir definitiv im Trend und wir glauben, dass Erfolgsrezept von tiptoi ist, dass wir auf der einen Site edukativ Lernwissen vermitteln, und auf der anderen Seite den Kindern trotzdem noch genug Spaß mit an die Hand geben, sodass sie eher intuitiv hier Dinge lernen. (0:25)



Und so funktioniert's: Zuerst tippen die Kids ein Mikrofonzeichen in den Spielen, Büchern oder Stickern an. Dann drücken sie den Aufnahmeknopf des Stiftes und können selbst erfundene Geräusche und Geschichten aufnehmen, Lieder singen und so und fantasievoll ihre eigene individuelle tiptoi® Welt gestalten. Das macht das Spielen für die Kinder noch spaßiger und vor allem kreativer. Die Kinder finden die neue Funktion klasse:



O-Töne Kinder



Weil man damit Sachen aufnehmen kann und es sich dann abspielen kann, wie sich das angehört hat. - Da gibt es auch lustige Geräusche und ich finde es auch toll, dass man sich da selbst aufnehmen kann. - Es ist toll, dass man da spielen und auch lernen kann. - Bei dem Buch finde ich es auch toll, wenn du da die Geschichte anhörst und deine eigenen Wörter, die du aufgenommen hast in der Geschichte vorkommen. - Also mir macht es auch Spaß, denn die Geschichten sind witzig und es ist lustig, wenn man seine eigene Stimme hört. (0:40)



Beste Stimmung also am Stand von Ravensburger in Nürnberg zumal die Kinder den tiptoi®-Stift sogar mit einem ihrer Idole aus dem Fernsehen ausprobieren durften. Moderatorin Shary Reeves, bekannt aus der TV-Sendung "Wissen macht Ah!", nahm sich den ganzen Vormittag Zeit für die Kids und hatte ausgiebig Gelegenheit, die neue Produktreihe kennenzulernen. Ihr Urteil:



O-Ton Shary Reeves



Das Gute daran ist sicher, dass man das Gefühl hat, man wird technisch interaktiv abgeholt. Also es ist ein analog-digitales Spiel, das zeitgemäß ist - was ich ganz wichtig finde, weil man schrittweise an die Technik herangeführt wird. Und das ist ganz wichtig. Es kommt spielerisch daher, man lernt nebenher noch etwas und hat gar nicht gemerkt, dass man sich ganz schlau mit der Technik auskennt. Weil, viele scheitern ja an der Technik, aber hier ist das ganz einfach. Man kann da gar nicht dran scheitern. (0:32)



Dann steht dem Spiel- und Lernspaß der Kids ja nichts mehr im Wege. Zumal auch die dritte tiptoi®-Generation durch Originalität und Vielseitigkeit überzeugt. Damit erweitert Ravensburger sein erfolgreiches Lernsystem um die Komponenten Spaß und Kreativität. Und genau das überzeugt "Wissen macht Ah!"-Moderatorin Shary Reeves:



O-Ton Shary Reeves



Kreativität wir auf jeden Fall gefördert, Fantasie wird gefördert. Und einfach auch die Tatsache, dass man hier sehr mannigfaltig aufgestellt ist mit den unterschiedlichen Sachen. Also man hat einmal das Kartenspiel, man hat das "Buchspiel", das ist ganz gut gemacht. Und man kann, wenn man will, einfach auch was da reinsingen und sich das dann hinterher anhören. Also es gibt viele verschiedene Sachen, die man da machen kann. Und so wird da auf jeden Fall ganz viel Kreativität und Fantasie abgerufen. (0:25)



Abmoderation:



Spielen und Lernen mit hohem Spaßfaktor - Ravensburger stellt auf der Nürnberger Spielwarenmesse die Weiterentwicklung seines audiodigitalen Lernsystems tiptoi® vor. Von tiptoi® create wird es ab September 2018 das Starterset mit dem Buch "Die verrückte Weltreise", das Spiel "Sound Quiz", drei Bücher sowie vier Sticker-Produkte geben.



