Campari, der legendäre italienische Aperitif, präsentiert heute in seinem Geburtsort Mailand den mit Stars besetzten Kurzfilm "2018 Campari Red Diaries - The Legend of Red Hand". Mit dem diesjährigen Film, der das Ethos von Campari, dass "jeder Cocktail eine Geschichte erzählt" weiterentwickelt, wird das Talent von Barkeepern, den Meistern der besten Cocktails der Welt, in Szene gesetzt. Die Suche nach Red Hand steht dabei im Vordergrund.



Der Kurzfilm mit der weltweit bekannten Schauspielerin Zoe Saldana und dem italienischen Schauspieler Adriano Giannini unter der Regie des italienischen Regisseurs Stefano Sollima ist ein spannender Krimi, mit dem Zuschauer auf der Suche nach dem perfekten Campari-Cocktail um die ganze Welt reisen.



In der Auftaktszene treffen wir in der Abenddämmerung unter der berühmten Dom-Kathedrale in Mailand, der Gründungsstadt Camparis, auf Mia Parc, die mühelos anmutige und charismatische Fotografin, deren Name das perfekte Anagramm von Campari ist. Mia Parc wird von Zoe Saldana gespielt. Der Regisseur Stefano Sollima bringt geschickt sein Know-how über das Thriller-Genre ein und schafft eine spannende und fesselnde Atmosphäre, die Mia auf ihrer Suche begleitet. Sie deckt eine geheime Mission auf, um die geheimnisvolle Gestalt von Red Hand, dem Meister der besten Campari-Cocktails aller Zeiten, zu enthüllen. Man sagt, dass man erst dann einen echten Negroni probiert hat, wenn dieser von Red Hand zubereitet wurde.



Wer ist Red Hand? Vielleicht haben Sie ihn schon kennengelernt? Vielleicht noch nicht ... Niemand hat je sein Gesicht gesehen: Red Hand zeigt der Öffentlichkeit immer nur seine Hände und diese sind durch rote Handschuhe verhüllt. Auf ihrer Reise lernt Mia ihren zukünftigen Liebhaber Davide aus Mailand kennen, der nach dem Gründer von Campari benannt ist und von Adriano Giannini gespielt wird. Davides Persona steuert eine hintersinnige Intrige zu der Geschichte bei, die in die bevorstehende Mystery-Handlung einführt.



Mias grenzenloser Einsatz auf der Suche nach dem perfekten Cocktail führt sie dazu, Red Hands auf der ganzen Welt auf die Spur zu kommen, die die Leidenschaft und die Fähigkeit haben, die besten Cocktails zu kreieren - immer mit Campari im Mittelpunkt. Um den Talenten von Barkeepern aus aller Welt Anerkennung zu zollen, reist Mia von Mailand nach New York, Buenos Aires, Rio De Janeiro, Berlin und London, wo sechs der weltbesten Barkeeper, die ihre eigenen "Red Hand"-Campari-Cocktails kreiert haben, Campari-Liebhaber auf der ganzen Welt dazu ermutigen, nach dem perfekten Cocktail zu suchen und ihn zu genießen.



Zu ihrer Hauptrolle kommentiert Zoe Saldana: "Mia Parc in The Legend of Red Hand zu spielen war eine fantastische Erfahrung. Ich konnte dank meiner Rolle und der Suche dieser Hauptfigur nach Perfektion in eine Welt eintauchen, die von Mysterien und Intrigen durchdrungen ist. Teil einer Kampagne zu sein, die nicht nur ein großes Vermächtnis hat, sondern auch für eine Marke mit einem so reichen Kulturgut steht, ist immer ein Vergnügen. Dies gilt insbesondere für einen Partner wie Campari, der erkennt, dass hinter einem großartigen Cocktail ein großartiger Barkeeper steckt, und dass ohne ihr erstaunliches Geschick die Zutaten nicht ihr volles Potenzial entfalten können.



Stefano Sollima zu dem Kurzfilm: "Als Italiener und jemand, der gerne kürzere Geschichten in diesem Genre erzählt, war es eine Ehre, bei "The Legend of Red Hand" Regie zu führen. Die Zusammenarbeit mit weltweit bekannten und begabten Schauspielern, um eine so faszinierende und geheimnisvolle Geschichte zu erzählen, damit eine legendäre Marke wie Campari repräsentiert wird, hat die ganze Erfahrung sehr einprägsam gemacht. In dem Film habe ich die Quintessenz des Geheimnisses von Campari erforscht: die geheime Zutat, die es Ihnen ermöglicht, ein so fantastisches Ergebnis zu erzielen. Doch diese Komponente ist nur ein winziger Bestandteil, und es spielt eine Rolle, wie viel man davon hinzugibt. Ebenso ist "Red Hand" das Geheimnis, das verborgene Element, das den entscheidenden Unterschied ausmacht."



Adriano Giannini kommentiert seine Rolle als Davide: "Ich bin begeistert, dass die Zuschauer endlich die kreative Brillanz von Stefano Sollima und seine Hommage an das italienische Erbe von Campari sehen können. Ich habe es sehr genossen, in meiner Rolle als Davide, der nach dem Gründer von Campari benannt ist, neben der talentierten Zoe Saldana die fesselnde Handlung zum Leben zu erwecken."



Bob Kunze-Concewitz, CEO von Gruppo Campari: "Wir sind sehr stolz auf die Präsentation des diesjährigen Campari Red Diaries-Kurzfilms und dass wir die Premiere nach Mailand, den Geburtsort von Campari, zurückbringen.



"Die Campari Red Diaries-Kampagne, die jetzt schon zum zweiten Mal durchgeführt wird, hat eine neue kreative Wendung genommen, und zeigt damit den Ehrgeiz Camparis für den perfekten Cocktail. Außerdem wird damit das Talent von Barkeepern anerkannt, die den gleichen Wunsch teilen.



Mit Namen wie Zoe Saldana, Stefano Sollima und Adriano Giannini, die alle eine wichtige Rolle bei der Erzählung unserer Geschichte spielen, werden wir Sie auf unsere Reise zur Entdeckung der "Legend of Red Hand" mitnehmen und hoffen, dass diese Geschichte Menschen auf der ganzen Welt dazu inspirieren wird, ihre ganz persönliche Suche nach der Perfektion des Cocktails zu unternehmen, um ihre eigene "Red Hand" zu finden."



The "Legend of Red Hand" ist weltweit auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Campari (https://youtu.be/Yzx_tSlifIw) erhältlich und wird mit einer Gala-Premiere in Mailand gefeiert. Die digitale Verbreitung des Campari Red Diaries-Kurzfilms ist eine direkte und ansprechende Möglichkeit, Campari-Liebhaber auf der ganzen Welt zu erreichen, und es ist Teil des fortlaufenden Engagements der Marke, Verbraucher einzubeziehen.



J. Walter Thompson Milano schuf das Konzept der Campari Red Diaries, einschließlich der Originalgeschichte von "The Legend of Red Hand", deren Drehbuch von Stefano Bises geschrieben wurde. Die Campari Red Diaries, einschließlich "The Legend of Red Hand", wurden von Think Cattleya produziert.



INFORMATIONEN ZU CAMPARI RED DIARIES



Campari Red Diaries ging 2017 an den Start und ist die Weiterentwicklung des Campari Calendar. Die umfangreiche Kampagne Campari Red Diaries, in deren Mittelpunkt ein Kurzfilm steht, dreht sich um das Campari-Motto, laut dem "jeder Cocktail eine Geschichte erzählt". Der Launch von Campari Red Diaries erfolgt digital; der Kurzfilm wird auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Campari vorgestellt.



