MEDIENMITTEILUNG, Zürich 30. Januar 2018

Die Generalversammlung der Ledermann Immobilien AG hat Marco Uehlinger (*1969) in den Verwaltungsrat zugewählt. Das Gremium erhält mit Marco Uehlinger einen Bauexperten und Immobilien-Strategen mit breiter Erfahrung in Baumanagement, Immobilienentwicklung und Immo-Finance.

Ursprünglich Hochbauzeichner hat er sich ein profundes Wissen über die Branche angeeignet mit Weiterbildungen u.a. an der Executive School of Management in St. Gallen und an der Graduate School of Design in Cambridge MA (USA). Er erwarb einen Ph. D. in Business Administration an der Touro University International, Los Alamos (USA).

Marco Uehlinger verfügt über reiche Berufserfahrung. Er ist Geschäftsleiter, Mitinhaber und Verwaltungsrat der Markstein AG, Baden, und Verwaltungsrat in weiteren Immobilienunternehmen. Zuvor war er tätig als Portfolio-Manager bei Credit Suisse Asset Management, Zürich, und als Profitcenterleiter des Geschäftsbereichs Promotion bei ABB Immobilien AG, Baden.

«Marco Uehlinger verstärkt mit seinem profunden Branchenwissen unsere strategische Immobilienkompetenz. Er ist als ausgewiesene Unternehmerpersönlichkeit eine ideale Ergänzung des Verwaltungsrats», freut sich Verwaltungsratspräsident Urs Ledermann.

Über Ledermann Immobilien AG

Der Fokus der Ledermann Immobilien AG liegt in der Entwicklung und dem Erhalt von hochwertigem Geschäfts- und Wohnraum an bester Lage. Das Herzstück des Unternehmens sind einzigartige Immobilien im Zürcher Seefeld - einem der attraktivsten Quartiere der Wirtschaftsmetropole Zürich.

Zu den Hauptaktivitäten zählen die langfristige Optimierung der Liegenschaften und eine gezielte Erweiterung des Portfolios. Die Ledermann Immobilien AG ist ein erfahrener Dienstleister in den Disziplinen Bautreuhand, Entwicklung, Portfolio-Management und Bewirtschaftung.

Das Unternehmen ist seit 1979 ein Garant für schönes Wohnen in nachhaltig genutzten Liegenschaften. Architektonisch und städtebaulich wertvolle Substanz sowie qualitativ hochwertige Bauten und schönes Wohnen sind unsere Leidenschaft.

Kontakt: Urs Ledermann, Tel. 044 396 15 85; urs.ledermann@ledermann.com

