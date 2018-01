HANNOVER (dpa-AFX) - Das Land Niedersachsen will Geschädigten des Orkans "Friederike" mit Steuererleichterungen helfen. Das gelte vor allem für Wald- und Forstbesitzer, teilte das Finanzministerium in Hannover am Dienstag mit. So sollen die Steuern für Gewinne aus dem Verkauf von Sturmholz herabgesetzt werden. Außerdem können Betroffene in Abstimmung mit ihrem Finanzamt Vorauszahlungen auf die Einkommens- und Körperschaftssteuer reduzieren. Steuern des Bundes und des Landes können gestundet werden. Die Finanzämter sollten bei Betroffenen zudem auf Vollstreckungsmaßnahmen und Säumniszuschläge verzichten.

"Friederike" hatte am 18. Januar in einigen Regionen erhebliche Schäden verursacht. Betroffen waren besonders Wälder im südlichen Landesteil./mbt/DP/tos

