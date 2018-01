USD gerät vor Donald Trumps Rede unter Druck Der deutsche HVPI wird am frühen Nachmittag veröffentlicht Rallye an den globalen Aktienmärkten verliert an Fahrt

Zusammenfassung:Die europäischen Aktienmärkte folgen am heutigen Handelstag den Kursrückgängen in den USA und Asien. Der US-Dollar zieht sich weiter zurück und ist damit die schwächste Währung im G10-Korb. Die Märkte warten vor allem auf Präsident Trumps "State of the Union"-Rede. Der Goldpreis steigt, während die Ölpreise weiter fallen. Bitcoin verliert an Wert und bewegt sich in Richtung einer kurzfristigen aufsteigenden Unterstützungslinie. Diese Woche ist voll von wichtigen Ereignissen aus den USA, die von den Märkten genau verfolgt werden: FOMC, NFP-Bericht, ADP-Beschäftigungsänderung und ISM-Einkaufsmanagerindizes. Der Fokus liegt jedoch auf Donald Trump, der heute Abend seine erste offizielle "State ...

