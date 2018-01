Liebe Leser,

Evotec hat am Montag einen überaus rasanten Start in die Woche hingelegt. Die Aktie ist gleich um mehr als 6 % nach oben geschossen. Dabei wurden wichtige Signale überwunden, so dass Chartanalysten beste Chancen auf eine weitere Kursexplosion sehen. Konkret: Die Aktie war bislang vorsichtig formuliert eher im Seitwärtstrend. Tatsächlich war der Kurs ausgehend von einem Peak plötzlich nach unten gefallen. Nun geht es kurzfristig wieder massiv aufwärts. Dies ist ein sehr gutes ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...