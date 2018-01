Liebe Leser,

Luxus hat weiterhin Konjunktur bei Tiffany. Die Umsätze in der wichtigen Weihnachtsaison stiegen um 8 % an. Speziell in Amerika und in der Asien-Pazifik-Region konnte das Unternehmen deutlich steigende Absatzzahlen vermelden. Die Anleger honorieren die guten Zahlen mit Kursgewinnen. Der lange seitwärts driftende Chart konnte bereits Ende Dezember nach Norden durchstarten und vor kurzem gar bei 110,60 USD ein Allzeithoch markieren. Aktuell ist eine technische Korrektur zu sehen, ... (Stefan Klotter)

