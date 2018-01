Deutschlands größter Entsorger setzt seine Einkaufstour fort. Neuester Übernahmekandidat ist die bisher zum Puraglobe-Konzern gehörende Baufeld Chemie GmbH. Remondis hat den Erwerb aller Anteile an dem vor allem in der Lösemittelentsorgung und der Aufarbeitung technischer und industrieller Abwässer tätigen Unternehmen in der vergangenen Woche beim Bundeskartellamt angemeldet. Die Baufeld Chemie GmbH ...

