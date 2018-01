ROUNDUP 2: SAP geht die Margenwende an - US-Milliardenzukauf in der Cloud

WALLDORF - Europas größter Softwarehersteller SAP will die besseren Gewinnaussichten in diesem Jahr zum Angriff auf die Konkurrenz nutzen. Zum ersten Mal seit 2013 soll die Umsatzrendite auf das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern wieder zulegen, wie Vorstandschef Bill McDermott und Finanzchef Luka Mucic am Dienstag in Walldorf sagten. Zudem schaltet der Konzern im Wettbewerb mit dem großen US-Cloudsoftware-Rivalen Salesforce einen Gang höher: Für 2,4 Milliarden US-Dollar (1,9 Mrd Euro) kaufen sich die Walldorfer den US-Anbieter Callidus.

ROUNDUP 2/Kritik an Tierversuchen: VW beurlaubt Generalbevollmächtigten Steg

WOLFSBURG - Die Debatte um umstrittene Abgastests an Affen hat bei Volkswagen zu einer ersten personellen Konsequenz geführt. Der Generalbevollmächtigte Thomas Steg wurde beurlaubt, wie die Volkswagen AG am Dienstag in Wolfsburg mitteilte. Der Vorstand habe das entsprechende Angebot des Leiters der Konzern-Außenbeziehungen und Nachhaltigkeit angenommen.

ROUNDUP 2: Philips kommt bei Umbau in Gesundheitskonzern voran

AMSTERDAM - Philips kommt bei der Transformation in einen Konzern für Gesundheitstechnologie voran. Dank eines guten Schlussquartals konnte der ehemalige Mischkonzern den Gewinn im vergangenen Jahr deutlich steigern. Dabei profitierten die Niederländer auch von Einsparungen und einem Sondergewinn durch den Verkauf von weiteren Anteilen an der ehemaligen Lichttochter Philips Lighting . Kosten für den Konzernumbau sowie Belastungen aus der US-Steuerreform konnten so mehr als ausgeglichen werden.

Salzgitter übertrifft Erwartungen - Vorsichtige Prognose für 2018

SALZGITTER - Der Stahlkonzern Salzgitter hat im abgelaufenen Geschäftsjahr besser abgeschnitten als erwartet. Dabei profitierte das Unternehmen von höheren Stahlpreisen sowie der laufenden Restrukturierung. Das Vorsteuerergebnis stieg von 53 Millionen Euro auf 238 Millionen Euro, wie Salzgitter am Dienstag anhand vorläufiger Berechnungen mitteilte. Dies liege über der Konzernprognose von 175 bis 225 Millionen Euro. Salzgitter habe damit den höchsten Vorsteuergewinn seit der Finanzkrise 2008 erreicht, hieß es weiter.

Pfizer mit mehr Gewinn im Schlussquartal als gedacht

NEW YORK - Für den US-Pharmariesen Pfizer ist das Jahresende dank guter Geschäfte mit wichtigen Blockbustern und trotz Konkurrenz durch Nachahmermittel besser gelaufen als gedacht. Im letzten Quartal 2017 erzielte der Konzern bei nahezu stabilen Umsätzen von 13,7 Milliarden Dollar einen um Sonderposten bereinigten Gewinn von 0,62 Dollar je Aktie, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr hatte Pfizer noch 0,47 Dollar verbucht.

McDonald's übertrifft Erwartungen im Schlussquartal deutlich

OAK BROOK - Der Run auf Burger und Pommes der Fastfood-Kette McDonald's hält an. Auf vergleichbarer Basis sei der Umsatz im vierten Quartal weltweit um 5,5 Prozent gestiegen, teilte der Konzern am Dienstag in Oak Brook mit. Insgesamt setzte der Konzern zwischen Oktober und Dezember 5,34 Milliarden US-Dollar um und damit deutlich mehr als Analysten erwartet hatten.

ROUNDUP: Comdirect profitiert von Wertpapier-Geschäft

QUICKBORN/FRANKFURT - Ein reger Handel mit Wertpapieren hat die Onlinebank Comdirect im vergangenen Jahr angetrieben. Die Privatkunden hätten ein Fünftel mehr Transaktionen abgewickelt als im Vorjahr, schlüsselte die Commerzbank-Tochter am Dienstag in Frankfurt auf. Zu der deutlichen Steigerung trug auch die Übernahme des Onlinebrokers Onvista bei.

ROUNDUP: Hellofresh dank kräftig steigender Kundenzahl mit Umsatzsprung

BERLIN - Eine deutlich gestiegene Kundenzahl hat dem Kochboxenversender Hellofresh im vierten Quartal kräftigen Auftrieb gegeben. Der Umsatz kletterte von Oktober bis Dezember nach vorläufigen Berechnungen auf 250 bis 253 Millionen Euro, wie das erst seit kurzem an der Börse gelistete Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Das ist ein Zuwachs von fast 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Gebremst wurde die Gesellschaft von ungünstigen Wechselkursen wie etwa einem schwächeren US-Dollar zum Euro.

ROUNDUP: Windturbinenbauer Siemens Gamesa schreibt zum Auftakt rote Zahlen

ZAMUDIO - Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa hat im ersten Quartal rote Zahlen geschrieben. Preisdruck sowie ein deutlich geringeres Volumen im Geschäft mit Windenergie an Land (Onshore) ließen Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) zweistellig einbrechen. Für die weitere Entwicklung zeigte sich Vorstandschef Markus Tacke jedoch recht zuversichtlich und stellte eine stärkere zweite Jahreshälfte in Aussicht. Zudem sprach er von einer Stabilisierung der Preise auf Quartalsbasis. Der Ausblick wurde daher bestätigt. Die Aktie zog deutlich an und gewann am Vormittag zwischenzeitlich mehr als 5 Prozent an der Börse in Madrid.

Steinhoff-Anleger müssen sich gedulden bei Jahresbilanz: Untersuchung hält an

STELLENBOSCH - Die Untersuchungen über Bilanzunregelmäßigkeiten beim Handelskonzern Steinhoff dauern an. Dies verzögert die Vorlage des Jahresabschlusses 2017 weiter. Steinhoff werde das Zahlenwerk nicht wie gefordert bis zum 31. Januar vorlegen können, erklärte das Unternehmen am Dienstag. Das Geschäftsjahr war bereits im September geendet.

Weitere Meldungen -ROUNDUP: Deutschland wegen schlechter Luft am Pranger der EU -Schadstoffstudie: Ethikrat sorgt sich um Imageschaden für Forschung -Breitband-Netzanbieter Deutsche Glasfaser besorgt sich mehr Geld für Wachstum -Verkehrsunternehmen: Ticketpreise für Bus und Bahn steigen weiter -VW baut neues Verpackungszentrum am JadeWeserPort -Alstria Office nimmt mit Kapitalerhöhung 193 Millionen Euro ein -Zunächst keine neue 'Wired'-Printausgabe - Fokus auf Online -Ganztägige Warnstreiks bei MAN in München und Nürnberg -Französische Alstom-Gewerkschaften gegen Siemens-Deal -Streit um 'Tagesschau'-App - NDR will vor das Bundesverfassungsgericht -Marktmanipulation: Deutsche Bank zahlt 30 Millionen Strafe in US -Elektro-Roller von Coup künftig auch in Madrid zu mieten -Siemens will Gespräche über Kraftwerkssparte 'ergebnisoffen' führen -ROUNDUP/Streit zwischen China und Taiwan: 50 000 Passagiere ohne Flüge -Es ist offiziell: VW bleibt größter Autobauer vor Toyota -Luxottica bestätigt nach erfolgreichem vierten Quartal Jahresziele -Google-Schwesterfirma setzt auf Chrysler-Minivans als Roboterautos -Äthiopien, Ägypten und Sudan nähern sich bei Staudamm-Streit an -Schweizer Nachrichtenagentur sda im Streik -Jamie Dimon will weitere rund fünf Jahre JPMorgan-Chef bleiben -Spielehersteller Ravensburger legt vor allem im Ausland zu -EU-Kommission: Deutsche Behörden müssen Abgastests rasch nachgehen -ROUNDUP/Verkehrsverband: Bus- und Bahnfahren wird teurer werden -Fraport-Chef wird neuer Präsident des Flughafenverbandes ADV -Gericht der EU verhandelt über Verkauf des Nürburgrings -Neuheitenschau stimmt auf Nürnberger Spielwarenmesse ein -Gewerkschaften wollen 4,5 Prozent mehr für Redakteure -Paracelsus-Sanierer stellt sich Mitarbeitern vor -Mediengruppe RTL startet neuen Sender für US-Serien im Internet -Tesla-Chef Musk macht Millionen mit Flammenwerfern -BayernLB erzielt erneut Absatzrekord bei Gold -Tradition und Technik: Spielzeugmacher zeigen Neuheiten in Nürnberg -Haustarifverhandlungen bei Volkswagen gehen in die nächste Runde -Manufactum-Geschäftsführer Heinemann verlängert Vertrag nicht -Singapur lässt keine zusätzlichen Autos mehr zu -ROUNDUP: Bosch-Chef fordert maximale Transparenz zur Diesel-Rettung -EU-Kommission: Versprechen zur Luftreinhaltung reichen nicht -Kundgebungen bei dritter Runde zum VW-Haustarif -Waffenhersteller Heckler & Koch bekommt neuen Chef -Netzagentur startet zweite Ausschreibung für Offshore-Windparks -Thomson Reuters verhandelt mit Blackstone über Kapitalmarktsparte -Schweizer Uhrenindustrie steigert Exporte - auch Swatch profitiert -GLS-Bank kämpft gegen Probleme durch Zinstief - Wachstum erwartet -Investigativreporter klagen gegen BND-Gesetz -Umfrage: 85 Prozent der Menschen zufrieden mit Gesundheitsversorgung -'BöZ': Zustimmung für Tarifvertrag zur Tata-Fusion erwartet

