IRW-PRESS: Skeena Resources Ltd.: Skeena durchteuft in Goldprojekt Snip 44,10 g/t Gold auf 1,50 Meter

Skeena durchteuft in Goldprojekt Snip 44,10 g/t Gold auf 1,50 Meter

Upper Twin Zone liefert außerdem 8,06 g/t Gold auf 8,00 Meter

Vancouver, BC (30. Januar 2018) - Skeena Resources Limited (TSX.V: SKE) (Skeena oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse aus den letzten 12 Löchern des 62 Löcher umfassenden Diamantbohrprogramms bekannt zu geben, das im unternehmenseigenen Goldprojekt Snip (Snip) im Golden Triangle der kanadischen Provinz British Columbia umgesetzt wurde.

Beste Ergebnisse der Bohrungen:

- 10,02 g/t Au auf 4,15 m (UG17-049) - 9,21 g/t Au auf 5,88 m (UG17-050) - 44,10 g/t Au auf 1,50 m (UG17-051) - 9,20 g/t Au auf 2,66 m (UG17-052) - 17,78 g/t Au auf 1,25 m (UG17-052) - 16,69 g/t Au auf 1,20 m (UG17-052) - 15,15 g/t Au auf 1,40 m (UG17-058) - 8,06 g/t Au auf 8,00 m (UG17-059) - 14,50 g/t Au auf 2,50 m (UG17-060)

Querschnitte und Bohrlochdaten stehen auf der Website des Unternehmens zur Verfügung. Eine detaillierte Tabelle mit längengewichteten Goldgemischen ist am Ende dieser Pressemitteilung angegeben.

Upper Twin Zone in der Tiefe erweitert Im Zuge der Bohrungen im östlichen Teilbereich der Upper Twin Zone werden die Erzgehalte und die geologische Kontinuität, die im Jahr 2017 im untertägigen Bohrloch UG17-059 ermittelt wurden, laufend unter Beweis gestellt. Dieses Bohrloch, in dem 8,06 g/t Au auf 8,00 m einschließlich 14,88 g/t Au auf 3.32 m nachgewiesen wurden, befindet sich im Fallwinkel 50 m unterhalb von Bohrloch UG17-062, das bereits veröffentlicht wurde und in dem zwei voneinander unabhängige Zonen der Upper Twin Zone mit 91,56 g/t Au auf 3,82 m und 8,71 g/t Au auf 5,00 m entdeckt wurden. In den Bohrlöchern UG17-049 und UG17-050 wurde der im Fallwinkel ausstrahlende Ausläufer der Upper Twin Zone erfolgreich erweitert; es wurden jeweils 10,02 g/t Au auf 4,15 m und 9,21 g/t Au auf 5,88 m durchschnitten. Im Fallwinkel unterhalb dieser Durchschneidungen befindet sich eine 100 m breite Lücke mit großem Potenzial, die noch nicht anhand von Bohrungen erkundet worden ist. Definiert wurde diese durch das nächstgelegene Bohrloch (UG-56), das während des Jahres 1988 niedergebracht wurde und in dem 14,73 g/t Au auf 4,00 m durchteuft wurden. In diesem Bereich wurde die Twin Zone unterhalb dieses Tiefenniveaus noch nicht anhand von Bohrungen erkundet und steht daher für eine Erweiterung offen. Bohrungen im Liegenden der 412 Zone Bestätigungsbohrungen in der 412 Zone haben positive Ergebnisse geliefert. So wurden unter anderem in Bohrloch UG17-051 ein Abschnitt von 1,50 m mit 44,10 g/t Au und in Bohrloch UG17-052 ein Abschnitt von 2,66 m mit durchschnittlich 9,20 g/t Au durchteuft. Die 412 Zone setzt sich aus einer Reihe von Erzgängen mit senkrecht einfallenden Ausläufern zusammen, die im Liegenden der Twin Zone lokalisiert sind.

Ein untertägiges Phase-II-Bohrprogramm wird voraussichtlich im Februar eingeleitet. In diesem Programm wird man sich vor allem auf die genauere Erkundung der Twin Zone, der Upper Twin Zone und der 412 Zone konzentrieren und die neu definierten Ziele im 200 Footwall (Liegendes) explorieren. Die entsprechenden Pläne werden in Kürze veröffentlicht.

Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung Beim NQ-1.87-inch (47.6 mm) Durchmesser, der in Proben von zwei Kernhälften geteilt wurde, wurde ein rigoroses Produktketten- und Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm, bestehend aus dem Hinzufügen von Standard-, Doppel- und Leerproben, angewendet. Die Probenaufbereitung und die Analysen der Proben 2017 wurden bei Activation Labs aus Kamloops (British Columbia) durchgeführt. Gold wird mittels 50-Gramm-Brandprobe ermittelt, gefolgt von einem Atomabsorptionsabschluss bzw. einem gravimetrischen Abschluss bei Proben über zehn Gramm pro Tonne.

Silber und andere Elemente werden mit Königswasser aufgeschlossen und anhand einer ICP-Analyse bestimmt. Proben mit Erzgehalten über 100 g/t Ag, 0,5% Pb oder 1 % Zn werden einer weiteren Analyse unterzogen (Aufschluss aus 4 Säuren und anschließende ICP-OES-Analyse).

Qualifizierte Sachverständige Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ron Nichols, P.Eng., Chief Geologist von Skeena, einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Über Skeena Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung aussichtsreicher Edelmetall- und Basismetallkonzessionen in der Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia, Kanada gerichtet ist. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Exploration und Erschließung der ehemals aktiven Goldminen Snip und Eskay Creek, die es von Barrick übernommen hat. Darüber hinaus führt das Unternehmen bei der ehemaligen Silberproduktionsstätte Porter Idaho erste Explorationen durch und hat vor Kurzem eine wirtschaftliche Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment) für das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Spectrum-GJ erstellt. Für das Board of Directors von Skeena Resources Limited, http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42259/2018.01.30_Skeena Intersects 44.10 gt Gold over 1.50 m at Snip_FINAL2_DEprocm.001.jpeg Walter Coles Jr. President & CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen und Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf Fakten, die dem Unternehmen derzeit vorliegen, und es kann nicht gewährleistet werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen der Geschäftsleitung entsprechen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind u.U. an Begriffen wie erwarten, glauben, abzielen, schätzen, planen, rechnen mit, könnten, werden, können oder würden zu erkennen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf gewissen Faktoren und Annahmen zu u.a. der Schätzung von Mineralressourcen und -reserven; der Realisierung der Ressourcen- und Reservenschätzungen; den Metallpreisen; der Besteuerung; der Schätzung, dem zeitlichen Ablauf und dem Umfang von zukünftigen Explorations- und Erschließungsarbeiten; Investitions- und Betriebskosten; der Verfügbarkeit von Finanzierungen; dem Erhalt behördlicher Genehmigungen; Umweltrisiken; Eigentumsansprüchen und anderen Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen zum Datum dieser Pressemeldung für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die Leser sollten solche Aussagen nicht überbewerten, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den hierin beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Probenergebnisse aus untertägigen Bohrungen bei Snip 2017

AbschnittLoch von bis Länge (m)Au (g/t)Ziel Nr.

4860-412 UG17-0545,85 47,25 1,40 15,15 Twin Zone 8

51,80 53,42 1,62 7,84

UG17-0643,00 46,00 3,00 4,84 Twin Zone 0

77,50 80,00 2,50 14,50

UG17-0694,00 94,50 0,50 11,60 Zone 412 1

120,80 121,30 0,50 15,50

4900-412 UG17-0441,80 44,44 2,64 6,99 Twin Zone 6

69,60 70,85 1,25 7,89 69,60 70,10 0,50 16,60 einschließl ich

76,75 77,25 0,50 36,80

UG17-0455,00 56,50 1,50 6,79 Twin 7

63,09 65,00 1,91 3,61

UG17-0461,50 63,00 1,50 6,53 Twin 8

68,50 70,00 1,50 4,74

UG17-0458,50 59,00 0,50 31,50 9 105,50 109,65 4,15 10,02 Twin 105,50 106,00 0,50 46,30 einschl. 109,15 109,65 0,50 36,60 einschl.

UG17-05104,50 106,00 1,50 8,63 Twin Zone 0

113,12 119,00 5,88 9,21 Twin Zone 114,30 114,90 0,60 11,20 einschl. 116,50 117,00 0,50 59,50 einschl. 118,40 119,00 0,60 12,70 einschl.

UG17-0575,12 75,80 0,68 6,35 Zone 412 1

88,50 90,00 1,50 44,10

105,00 105,50 0,50 5,20

138,15 138,65 0,50 5,40

UG17-0583,60 86,26 2,66 9,20 Zone 412 2

93,90 95,15 1,25 17,78

113,70 114,90 1,20 16,69

UG17-0534,50 36,00 1,50 5,09 Zone 412 7

79,00 79,50 0,50 5,15

101,50 103,00 1,50 5,38

104,82 106,07 1,25 5,91

4930-550 UG17-0559,50 61,00 1,50 4,78 9

115,00 123,00 8,00 8,06 Upper Twin 115,00 118,32 3,32 14,88 einschl. Hinweis: Die Werte sind allesamt nicht gedeckelt. Bei den angegebenen Bohrabschnitten handelt es sich um Kernlängen, da keine ausreichenden Daten zu den aktuellen wahren Mächtigkeiten verfügbar sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42259 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42259&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA83056 P8064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA83056P8064

AXC0188 2018-01-30/15:29