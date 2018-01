In Charlottenburg ist ein 36 Jahre alter Mann tot in seiner Wohnung gefunden worden. Am Montag hatte die Feuerwehr die Wohnung des Mannes geöffnet, weil Bekannte den Mieter nicht erreichen konnten, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Einsatzkräfte konnten den 36-Jährigen nur noch tot in der Wohnung finden. Die Polizei geht im Moment von Fremdverschulden aus und hat eine Obduktion des Toten angeordnet. Weitere Details können aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht veröffentlicht werden, so die Beamten weiter.