Die allermeisten Deutschen, die ich kenne, wollen nichts mit Aktien am Hut haben. Entweder ist die Angst vor dem Unbekannten zu groß, oder sie haben sich vielleicht schon in der Dotcom-Blase die Finger verbrannt. Stattdessen legen sie ihr Gespartes lieber auf ein sicheres Festgeldkonto, wo es dann zwar langsam aber ebenso sicher von der Inflation aufgefressen wird. Kein Solides Investment!



Die wenigen Deutschen, die sich doch einmal an das Thema Aktien herantrauen, bleiben bei Aktien aus dem Heimatland hängen, was natürlich auch zunächst nachvollziehbar ist.



Tatsächlich ist der deutsche Aktienmarkt global gesehen doch viel mehr ein Spezialgebiet, als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...