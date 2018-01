Von Cara Lombardo

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Schwergewichte Amazon, Berkshire Hathaway und JP Morgan haben sich im Bereich der Gesundheitsvorsorge verbündet. Die drei Konzerne wollen im Rahmen eines Gemeinschaftsunternehmens eruieren, wie sich die explodierenden Gesundheitsvorsorgekosten senken und die Gesundheitsdienstleistungen für ihre Mitarbeiter in den USA verbessern lassen. Dabei soll sich das Gemeinschaftsunternehmen, das explizit nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, auf technische Lösungen konzentrieren, die transparente Gesundheitsvorsorge zu niedrigeren Kosten möglich machen sollen. Amazon, Berkshire Hathaway und JP Morgan bringen es gemeinsam auf mehr als eine Million Beschäftige, von denen allerdings nicht alle in den USA arbeiten.

