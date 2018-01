FRANKFURT (Dow Jones)--Der frühere Chef von Ford Deutschland steht künftig an der Spitze des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). Der Vorstand des VDA habe Bernhard Mattes einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Mattes nimmt seine Tätigkeit am 1. März auf, wie der Verband mitteilte. Er tritt die Nachfolge von Matthias Wissmann an, der seit 1. Juni 2007 VDA-Präsident ist und den Verband mit Ende seines Vertrages verlässt.

"Wir freuen uns, mit Bernhard Mattes einen ausgewiesenen Kenner der Automobilindustrie gewonnen zu haben. Durch seine langjährige Erfahrung und internationalen Kontakte bringt er hervorragende Voraussetzungen mit, um die Arbeit des VDA erfolgreich fortzusetzen und unsere Branche überzeugend zu vertreten", sagte Dieter Zetsche, VDA-Vizepräsident und Vorstandsvorsitzender der Daimler AG.

"Die Entscheidung wurde von allen drei Herstellergruppen im Vorstand und Präsidium einstimmig getroffen", ergänzte Arndt G. Kirchhoff, ebenfalls VDA-Vizepräsident und Geschäftsführender Gesellschafter der Kirchhoff Gruppe.

January 30, 2018

