Frankfurt - State Street Global Advisors erweitert das Angebot an Exchange Traded Funds (ETFs) auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Mit dem SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (ISIN IE00B43QJJ40/ WKN A1JJTK) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von festverzinslichen Anleihen mit Investment-Grade zu partizipieren. Der Referenzindex beinhalte Staats- und Unternehmensanleihen, die sowohl von Industrie- als auch von Entwicklungsländern ausgegeben würden. Daneben investiere der ETF auch in Anleihen staatsnaher Emittenten und in weitere Wertpapiere wie hypothekarisch gesicherte Wertschriften.

Den vollständigen Artikel lesen ...