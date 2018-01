Berlin (ots) - Marie Sophie Hingst, im Internet bekannt als "Fräulein Read On", ist Deutschlands Bloggerin des Jahres und erhielt gestern in Berlin den Goldenen Blogger. Im Rahmen der jährlichen Gala im Telefónica Basecamp wurden am 29. Januar 19 weitere Autoren, Instagrammer und Podcaster in insgesamt 20 Kategorien ausgezeichnet. Unter den Siegern befinden sich auch Fußball-Nationalspieler Mats Hummels (FC Bayern München), die Staatsoper Berlin und Axel Springer-CEO Mathias Döpfner.



Mit einer lauten Forderung zur Befreiung des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel endete die Verleihung der Goldenen Blogger in Berlin, dem wichtigsten Influencer-Preis Deutschlands. "Am Ende gewinnen immer die Wörter, so einen das Warten auch Bange macht. Die Worte kommen noch durch das kleinste Schlüsselloch, und so kommt auch die Freiheit, Deniz", sagte Marie Sophie Hingst, die Siegerin der Königskategorie "Blogger des Jahres".



Hingst, die unter dem Pseudonym "Fräulein Read On" bloggt, schreibt jeden Tag eine Postkarte an Yücel. Am Ende der Verleihung bat sie die über 300 Zuschauer im Telefónica Basecamp die Karte für den 29. Januar, den Tag der Gala, zu unterzeichnen. "Einen schöneren Text hätten wir uns für diese Veranstaltung nicht aussuchen können", sagte Christiane Link vom Ausrichter-Team der Goldenen Blogger.



Neben Hingst wurden 18 weitere Internetautoren ausgezeichnet, darunter Fußball-Nationalspieler Mats Hummels (Bayern München) für den besten Social-Media-Auftritt eines Profisportlers, Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner als "Bester Blogger ohne Blog", sowie die Staatsoper Berlin für ihren Instagram-Account.



"Die Mischung aus prominenten Köpfen und vielen bisher unentdeckten Perlen macht jedes Jahr die Faszination der Goldenen Blogger aus", sagt Franziska Bluhm, Mitgründerin des Preises. Veranstaltet wurden die Goldenen Blogger bereits zum elften Mal von den aktiven Bloggern Franziska Bluhm, Daniel Fiene, Thomas Knüwer und Christiane Link. Damit ist die Verleihung nicht nur der älteste Influencer-Preis Deutschlands, sondern auch der einzige, der eine Vielzahl von Plattformen und Themenbereichen einbezieht.



Über 300 Zuschauer waren am Montagabend bei der Verleihung in Berlin dabei, tausende verfolgten die Gala am Livestream. Die Preise wurden per Online-, Publikums- und Juryvoting vergeben. Unterstützt wurden die Goldenen Blogger durch die Sponsoren Amazon, Bayer, Daimler, Facebook, GoDaddy, Google, Telefónica Deutschland und Xing.



Zu den Überraschungssiegern gehörten die Macher des ironischen Foodblogs "Worst of Chefkoch". Sie versehen die absurdesten Rezepte der Koch-Community Chefkoch mit hoch ironischen Texten. Innerhalb eines Jahres versammelten sie über 120.000 Fans auf Facebook und verwandelten ihr Blog in eine Bühnenshow. "Es gibt gute Sachen, es gibt schlechte Sachen - und wir erfreuen uns an den schlechteren", sagten die Macher Lukas Diestel und Jonathan Löffelbein.



Der Preis für das beste Nischen-Blog ging an Juna Grossmann für "Irgendwie jüdisch", in dem sie jüdische Kultur und jüdisches Leben erklärt. "In letzter Zeit muss ich leider immer mehr über Antisemitismus schreiben. Deshalb brauchen wir euch - ihr müsst eure Stimmen erheben!", forderte Grossmann in ihrer Dankesrede die Netz-Community auf.



"Blogs geben einen wichtigen Einblick in Themen und Lebenswelten, die sonst oft vernachlässigt werden", sagt Thomas Knüwer aus dem Gründungsteam. So gehörten in diesem Jahr ein Taxifahrer, ein Kinderarzt und eine Notaufnahme-Schwester zu den Nominierten.



Einer der wohl bewegendsten Momente des Abends war die Auszeichnung für den Twitter-Account des Jahres. Preisträger Norman alias @deintherapeut berichtete sichtlich berührt davon, wie er durch Twitter nach zwölf Jahren wieder Kontakt zu seinem Vater fand, der in Hamburg auf der Straße lebte. "Twitter hat sich wahnsinnig menschlich gezeigt und diesen Aufruf mehr als 20.000 Mal geteilt", freute sich Norman und kämpfte auf der Bühne mit den Tränen.



Für ihre Stories auf Instagram wurde 1LIVE-Moderatorin und Poetry Slammerin Sophie Passmann ausgezeichnet. "Sie nutzt Instagrams Storyfunktion auf einzigartige Weise: humorvoll-hintergründig mit Themen, die für eine jungen Generation wichtig sind", sagt Daniel Fiene aus dem "Goldene Blogger"-Gründungsteam.



Als bester Blogger ohne Blog wurde Axel-Springer-CEO Mathias Döpfner ausgezeichnet. "Ich finde, es kommt nicht darauf an, in welcher Technik man etwas zu seinen Lesern oder Usern bringt, sondern darauf, ob man etwas zu sagen hat", begründete Döpfner seine Freude über den Preis.



Einen Sonderpreis erhielt Journalist und Blogger Richard Gutjahr. 2016 berichtete er vor Ort vom Terroranschlag in Nizza und dem Amoklauf in München. Seitdem sieht er sich massiven Verleumdungen bis zu Morddrohungen rechter Verschwörungstheoretiker ausgesetzt. "Gutjahrs Kampf scheint hoffnungslos und ist deshalb so beispielhaft. Den Sonderpreis verstehen wir auch als Durchhaltepreis und wünschen Richard Gutjahr und seiner Familie nur das Beste", begründet das "Goldene Blogger"-Team die Auszeichnung.



Alle Preisträger im Überblick



Blogger des Jahres Marie Sophie Hingst für "Read On My Dear. Read On."



Newcomer des Jahres Gavin Karlmeier für "Wir reden"



Blogtext des Jahres Notaufnahmeschwester für den Text: "Ihr Lappen!"



Blogger ohne Blog Mathias Döpfner (CEO Axel Springer) für seine Fähigkeit, Debatten anzustoßen



Blocker des Jahres Christian Lindner (FDP) für seine Blockade der Jamaika-Koalition



Food- & Wein-Blog des Jahres Lukas Diestel & Jonathan Löffelbein für "Worst of Chefkoch"



Tagebuch-Blogger des Jahres Inés Gutiérrez (Frau Kaltmamsell) für "Vorspeisenplatte"



Podcast des Jahres Philip Banse & UIf Buermeyer für "Die Lage der Nation"



Snapchat- & Instagram-Stories des Jahres Sophie Passmann



Instagram-Account des Jahres Staatsoper Berlin (@staatsoperberlin)



Twitter-Account des Jahres Norman (@deintherapeut)



DIY-Blogger des Jahres Jennifer Kosche für "KuneCoco"



Nischen-Blogger des Jahres Juna Grossmann für "Irgendwie jüdisch"



Wirtschafts-Blogger des Jahres (zwei Preisträger) Jochen Mai für "Karrierebibel" Das Team der "Online Marketing Rockstars"



Markenbotschafter des Jahres Mathias Winks (MC Winkel)



Social-Media-Sportler des Jahres Mats Hummels (FC Bayern München)



Blogger mit Engagement des Jahres Der Kinderdok



Blogger aus dem Ausland über Deutschland des Jahres Rick Noack (Washington Post) für seine Facebook-Messenger-Aktivitäten



Sonderpreis Richard Gutjahr



