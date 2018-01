Wiesbaden - Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich zum Beginn des Jahres 2018 weiter verlangsamt. Im Januar lag die Jahresteuerungsrate bei 1,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag anhand vorläufiger Daten in Wiesbaden mitteilte. Im Dezember waren es noch 1,7 Prozent und im November 1,8 Prozent.

Tiefer in die Tasche greifen als im Vorjahresmonat mussten Verbraucher erneut vor allem für Nahrungsmittel (plus 3,1 Prozent). Kaltmieten erhöhten sich um 1,7 Prozent. Höhere Mieten machen sich besonders stark bemerkbar, da private Haushalte einen grösseren Teil ihrer Konsumausgaben dafür aufwenden.

Energie verteuerte sich trotz gestiegener Ölpreise dagegen vergleichsweise ...

