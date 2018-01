Am Montag nahm der Dow Jones eine kleine Auszeit von seiner jüngsten Rekordrallye. Am Ende des Tages schloss er beinahe 0,7 Prozent im negativen Bereich. Und auch heute dürfte sich diese kleine Konsolidierung zunächst fortsetzen. Der amerikanische Leitindex wird zum Handelsstart erneut im Minus erwartet. Erfahren Sie hier mehr von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.