6.20 Mördern auf der Spur Wenn Frauen morden Deutschland 2016



6.50 Mörderjagd Kalte Rache Frankreich 2016



7.35 The Wanted - Auf Verbrecherjagd Verfolgungsjagd Großbritannien 2015



8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.20 Hard Time - Knast in Vegas Machtkämpfe USA 2012



9.05 Hard Time - Knast in Vegas Kriminelle Geschäfte USA 2012



9.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Kupferrolle vom Toten Meer Großbritannien 2016



10.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016



11.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Pyramidenstadt Großbritannien 2016



12.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Der Turmbau zu Babel Großbritannien 2017



12.55 Helden der Propaganda Sportler in der NS-Zeit Deutschland 2016



22.10 Leschs Kosmos Liebe - das Märchen von der freien Wahl Deutschland 2016



22.40 Leschs Kosmos Die geheime Macht der Farben Deutschland 2016



23.05 Leschs Kosmos Die zweite Schöpfung - Der neue Mensch Deutschland 2017



23.35 Leschs Kosmos Die geheime Macht der Langeweile Deutschland 2017



0.05 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016



0.30 heute-journal



1.00 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorene Stadt der Pharaonen Großbritannien 2016



1.45 Die vergessenen Pharaonen - Ägyptens schwarze Könige Großbritannien 2004



2.30 Die Akte Tutanchamun Der Tod des Pharao Deutschland 2015



3.15 Die Akte Tutanchamun Die Schätze des Pharao Deutschland 2015



4.00 Terra X Mord am Hof des Pharao Die Verschwörung um Ramses III.



4.45 Schätze des alten Ägypten Das Geheimnis der großen Pyramide



