Pyrolyx AG: Sven Eric Molzahn zum CFO ernannt

DGAP-News: Pyrolyx AG / Schlagwort(e): Personalie Pyrolyx AG: Sven Eric Molzahn zum CFO ernannt 30.01.2018 / 15:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pyrolyx AG ernennt Sven Eric Molzahn zum Finanzvorstand (CFO)

München, 30.01.2018

Die Pyrolyx AG beruft mit Wirkung zum 1. Februar 2018 Sven Eric Molzahn zum CFO. Der neue Finanzvorstand der Münchener Aktiengesellschaft verfügt über langjährige internationale Management Erfahrungen im Controlling von Industrie-, Chemie- und Automobilunternehmen.

Molzahn kommt von Honeywell Inc, wo er über 10 Jahre als CFO regionale und internationale Geschäfte leitete. Zudem war er als General Manager für das globale Fine Chemical Geschäft verantwortlich. Der 50-jährige studierte Betriebswirt lebt mit seiner Familie in München.

Niels Raeder, CEO der Pyrolyx Gruppe: "Wir sind nach einem intensiven Auswahlprozess sehr froh, einen so renommierten Finanz- und Managementfachmann mit internationaler Erfahrung in den Bereichen Chemie- und Automobilindustrie, aber auch Produktion und M&A gewonnen zu haben. Sven Eric ist die ideale Besetzung für unsere internationale Expansion und darüber hinaus bringt er auch noch eine hohe Expertise im Controlling und Aufbau von internationalen Landesorganisationen mit.

Gleichzeitig möchte ich mich aber auch für den außerordentlichen Einsatz in den letzten Jahren von Michael Hommert bedanken. Er hat ganz entscheidend den positiven Aufbau des Unternehmens geprägt und durch seine hohe Fachkompetenz das Unternehmen seit 2012 immer weiter mit entwickelt. Er möchte sich nun neuen Aufgaben und Herausforderungen widmen und dazu wünschen wir ihm alles erdenklich Gute und weiterhin viel Erfolg".

Über die Pyrolyx AG

Die Pyrolyx Unternehmensgruppe ist weltweiter Marktführer bei der Rückgewinnung von recovered Carbon Black (rCB) aus Altreifen. Aufbereitetes rCB wird für die Herstellung neuer Reifen und in der Masterbatch- sowie technischen Kautschukindustrie eingesetzt. Das Unternehmen betreibt in Deutschland ein modernes rCB-Werk und hat mit dem Bau einer neuen Produktionsstätte in den USA begonnen.

Die Aktien des Unternehmens (WKN A2E4L4) sind an der Düsseldorfer und Frankfurter Börse, sowie im Xetra Handel, im m:access und an der australischen ASX Wertpapierbörse (ASX:PLX) notiert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.pyrolyx.com / www.carbon-clean-tech.com

Kontakt:

Rolf-Hendrik Arens VP Communications & IR www.pyrolyx.com

30.01.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Pyrolyx AG Nymphenburger Str. 70 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 856 335 50 Fax: +49 (0)89 856 335 55 E-Mail: info@pyrolyx.de Internet: www.pyrolyx.com ISIN: DE000A2E4L42 WKN: A2E4L4

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

649507 30.01.2018

ISIN DE000A2E4L42

AXC0195 2018-01-30/15:45